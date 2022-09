Horoskopi 10 Shtator 2022

08:19 10/09/2022

Dashi – Komunikimi me partnerin nuk do të jetë aspak i mirë gjatë kësaj dite. Mund të keni herë pas here mosmarrëveshje dhe probleme me partnerin/en dhe ndonjëherë mund të mendoni edhe t’i jepni fund gjithçkaje. Buxhetin duhet ta menaxhoni ne një tjetër mënyrë nëse nuk doni të keni probleme.

Demi – Kujdes me emocionet sot. Mund të përjetoni një gjendje të pazakontë mes vetes dhe partnerit. Ndoshta është momenti për t’i kushtuar më shumë vëmendje shpirtit binjak, por fillimisht duke u larguar për pak kohë. Sapo të bashkoheni do të keni rigjeneruar energjitë dhe do të keni një tjetër qasje.

Binjakët – Venusi do t’ju bëjë më sharmantë sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin ka për të qenë tejet e veçantë. Në mbrëmje mund të përgatisni edhe surpriza për njëri-tjetrin. Në planin financiar nuk duhet t’i besoni vetëm instinktit tuaj sepse mund të bëni gabime.

Gaforrja – Keni një ide shumë të rëndësishme që ka për të pasur një impakt të madh në jetën tuaj. Do të njihni një person. Mos e lini të shkojë sepse ky njeri mund t’ju tërheqë për shkak të sjelljes që ka.

Luani – Ditë e veçantë do të jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të mërziteni për asnjë moment pasi partneri do ju mbajë gjithë kohës në pëllëmbë të dorës. Sa i përket financave, yjet do të ndikojnë pozitivisht dhe gjendja do të fillojë të ketë përmirësime.

Virgjëresha – Mos nxisni e kërcënoni partnerin me ndarje sot nëse nuk ua plotëson dëshirat sepse do e përkeqësoni edhe me shume situatën në të cilën ndodheni. Financat do të vazhdojnë të jenë të qëndrueshme dhe aspak problematike.

Peshorja – Po ju pret një ndryshim i madh. Do të arrini të mbyllni disa projekte që ju mundonin prej kohësh. Mundohuni që të kapni mundësinë që po ju vjen.

Akrepi – Planifikoni një udhëtim. Ju presin aventura të mëdha. Është një botë e madhe që pret të eksplorohet nga ju.

Shigjetari – Prisni ndryshime sa i përket punës dhe karrierës. Mos u shqetësoni çdo gjë do të jetë pozitive. Jeni me fat pasi do të keni sukses të madh. Shijojeni këtë moment sepse më vonë do të jeni shumë të zënë.

Bricjapi – Ditë e qëndrueshme dhe pa asnjë problem do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të keni asgjë për çfarë të ankoheni. Shfrytëzoni momentet e bukura me partnerin/en. Në planin financiar do të jeni me shumë fat. Gjendja do të jetë e shkëlqyer dhe pa asnjë lloj problemi.

Ujori – Ditë e mbushur me probleme do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të jeni të dy palët kokëfortë dhe nuk do i pranoni gabimet që keni bërë. Buxhetin do ta mbani nën kujdes dhe gjendja nuk do të ketë aspak probleme. Mund të bëni edhe ndonjë investim.

Peshqit – Sapo mbaruat pushimet e këtij viti, por në mendje po ju kalojnë mendimet për të vendosur se çdo të bëni me pushimet verore të vitit të ardhshëm. Në fakt, kjo tregon se ju jeni të gatshëm që gjatë këtij sezoni të bëni diçka ndryshe nga normaliteti. /tvklan.al