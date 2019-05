Horoskopi 11 Maj 2019

Dashi – Sot do të jeni shumë motivues dhe me dëshirën për të ndryshuar marrëdhënien tuaj. Nëse jeni në telashe ky është momenti për të folur me partnerin. Mos nguroni të kërkoni këshilla nga njerëzit e afërt.

Demi – Perspektivat janë shumë të mira sot për jetën tuaj në çift. Gjendja e financave do vijë dalëngadalë, duke u përmirësuar. Do ndiheni të qetë.

Gaforrja– Duhet t’i qëndroni gjithë kohës besnikë partnerit tuaj sot në mënyrë që të mos keni as problemin më të vogël në jetën tuaj.

Luani– Ka ardhur momenti të luftoni fort sot me rutinën e jetës suaj në çift, sepse vetëm në këtë mënyrë do ndiheni të qetë. Partneri nga ana e tij do bëjë të pamundurën.

Virgjëresha–Do keni konkurrencë të fortë sot ju që jeni në një lidhje dhe mund të përballeni edhe me disa probleme në jetën në çift. Bëni kujdes me shëndetin.

Peshorja–Gjithçka mund të ndodhë sot në jetën tuaj në çift. Disa mund të kalojnë momente të vështira dhe me zënka e disa të tjerë mund të dashurohen me më shumë pasion.

Akrepi– Këshilla e yjeve është që sot të mos nxitoheni në mënyrë që të mos përballeni me të papritura të pakëndshme. Financiarisht nuk priten aspak vështirësi.

Shigjetari–Ditë e tensionuar do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do keni ide të ndryshme lidhur me disa çështje me rëndësi dhe do debatoni fort me partnerin.

Bricjapi–Ditë shumë e trazuar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do merreni vesh për aspak me atë që keni në krah dhe problemet nuk do mungojnë.

Ujori–Nëse jenin në një lidhje mos bini në melankoli dhe mos e lini asnjë moment pas dore partnerin tuaj, sepse keni për ta humbur shpejt.

Peshqit – Dëshira juaj sot është të qëndroni pranë familjes dhe pas shumë kohësh që nuk pushoni sot do ta keni këtë kënaqësi. Duket sikur punët tuaja kanë marrë drejtimin e duhur./tvklan.al