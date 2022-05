Horoskopi 11 Maj 2022

08:18 11/05/2022

Dashi – Do të keni dëshira të ndryshme gjatë ditës së sotme. Nëse do të keni shansin të merrni disa ditë pushim, do të ishte perfekte. Përpiquni t’i vini punët në vijë dhe më pas përkushtojuni vetes. Kënaquni sa më shumë, por duke u treguar të kujdesshëm.

Demi – Ka gjasa të përfshiheni nga pesimizmi. Mos humbisni besimin ndaj vetes edhe nëse të tjerët përpiqen t’ju vënë në dyshim aftësitë. Sa i përket aspektit personal, universi do t’ju sjellë fat në romancë. Beqarët e kësaj shenje mund të takojnë një person të veçantë.

Binjakët – Bëni kujdes nga personat që përpiqen të ndërhyjnë në marrëdhënien tuaj romantike. Ata që nuk janë ende në një lidhje mund të përballen me një rival/rivale që do të tentojë t’u ndryshojë rrjedhën e gjërave. Nëse do të gjendeni në këtë pozicion, besoni që gjërat do të zgjidhen së shpejti.

Gaforrja – Sot do të jeni të mbushur me optimizëm dhe këtë ndjesi do t’ua shpërndani miqve dhe familjarëve tuaj. Megjithatë, pavarësisht kësaj, ka disa çështje të cilat kërkojnë shumë takt, zgjuarsi dhe kujdes, si për shembull bisedat e vështira me shefat në punë.

Luani – Mos u besoni personave që janë përpjekur gjatë gjithë kohës t’ju ndryshojnë mendjen apo që kanë shfaqur haptazi xhelozi ndaj suksesit tuaj. Më tej jeni të lirë të bëni çfarë të dëshironi. Mund të provoni diçka të re ose të ndiqni një shfaqje kulturore.

Virgjëresha – Do të rregulloni disa çështje, për të cilat keni kohë që punoni. Suksesi është mjaft i mundur në aspektin financiar dhe në çështjet profesionale. Kjo mund të ndodhë në formën e një promocioni, ose mund t’ju vijnë klientë të rinj.

Peshorja – Nëse do të përballeni me një problem sot, mos u përpiqni të gjeni zgjidhje menjëherë, pasi kjo do të ndodhë vetë, pa e kuptuar. Nëse keni ndërmend të bëni blerje, sot është dita juaj me fat. Do ta keni të vështirë t’i nënshtroheni një regjimi ushqimor.

Akrepi – Mos i ndiqni këshillat e të huajve, pasi disa prej tyre po përpiqen t’ju nxjerrin nga drejtimi i duhur. Ndërsa sa i përket aspektit profesional, gjithçka do të shkojë mirë në biznes apo në punën tuaj. Nëse keni plan të bëni ndryshime në shtëpi, sot është dita e duhur.

Shigjetari – Sot do të shkëlqeni nga pozitiviteti. Buzëqeshja juaj do të “duket” kudo dhe kjo do ta bëjë më të lehtë ditën për ju dhe për ata që punojnë me ju. Megjithatë, ekziston mundësia për gabime të vogla, çfarë mund t’ju shkaktojnë probleme. Pritet të keni fat në dashuri.

Bricjapi – Do të keni nevojë për ndihmë gjatë ditës së sotme. Për çfarëdo lloj çështjeje që të bëhet fjalë, tregohuni të vëmendshëm ndaj një personi të veçantë, pasi rrugët tuaja mund të kryqëzohen. Ka gjasa të fitoni edhe mbështetjen e disa personave me ndikim.

Ujori – Mund të ndiheni të lodhur nga interesimi i partnerëve potencialë. Rekomandohet të refuzoni ftesat për takime sot. Tregohuni të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Megjithatë, shijoni edhe vëmendjen që ju kushtojnë për aq kohë sa do ta keni atë.

Peshqit – Ka gjasa të humbisni durimin sot. Mundet që një situatë e tillë t’ju ndodhë në punë. Për të shmangur një konflikt të mundshëm, mendohuni para se të flisni dhe tregoni respekt për të tjerët. Mos u nxitoni për çështjet që duhen trajtuar në grup.