Horoskopi 11 Nëntor 2018

Dashi – Buzëqeshja është përgjigjja e duhur ndaj problemeve. Mos shpenzoni shumë vetëm për të tërhequr vëmendjen e të tjerëve. Mbrëmjet me miqtë do të jenë shumë të këndshme. Ndërkohë, do të bëni plane për disa pushime të shkurtra.

Demi – Shmangni ndjesitë negative si frika, inati etj. Përmirësimi i të ardhurave do t’ju bëjë që të paguani disa borxhe. Partneri/partnerja juaj do t’jua ndjejë shumë mungesën gjatë ditës së sotme. Do të ishte mirë t’i bënit atij/asaj një surprizë që do ta bënte ditën më të bukur.

Binjakët – Përpiquni të shmangni stresin duke kryer aktivitete interesante. Mos merrni vendime të nxituara, sidomos kur bëhet fjalë për çështje financiare. Shëndeti i bashkëshortit/bashkëshortes suaj mund t’ju shqetësojë.

Gaforrja – Historitë që do të lindin në këtë periudhë do të kenë vlerë të madhe. Çdo gjë është e mundur, edhe atë që kurrë nuk do të kishit ëndërruar të shpresonit dhe problemet do të tejkalohen. Në punë nuk do të duhet të largohesh nga rruga që mund të të nxjerrë pengesa. Periudha e favorshme për negociata.

Luani – Në dashuri mund të kthehet një zjarr i vjetër nga e kaluara, por ju do të vendosni nëse ia vlen të shkruani një histori të mbyllur. Kujdes ndaj tensioneve. Momenti i rëndësishëm për të qenë ambicioz në punë, propozime të reja vijnë për të punuar. Ndryshimet do të kenë favorin e yjeve.

Virgjëresha – Dashuria kthehet të jetë e gëzuar, pas një periudhe tensionesh, duhet të thuhet, megjithatë, se tipi juaj emocional duhet të kuptohet edhe nga partneri/ja. Në punë ekzistojnë marrëveshje për t’u shqyrtuar, por në këtë periudhë do të keni një shtysë më të mirë për t’i realizuar personalisht.

Peshorja – Venusi do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të xhelozisë në çifte, hëna disonante mund të ndikojë në performancën tuaj dhe të luajë shaka të këqija. Ju dëshironi të ndryshoni ambientin tuaj të punës. Ata që kanë biznesin e tyre kanë mundësi për të luftuar dhe për t’u kthyer në lojë.

Akrepi – Shumë çifte do të bëjnë një zgjedhje së shpejti dhe mund të ketë kundërthënie për t’u adresuar. Qielli është kritik për marrëdhëniet që tashmë kanë vështirësi. Në fushën profesionale do keni disa, mos bëni shumë gjëra së bashku, do të keni më pak komplikime.

Shigjetari – Bëni kujdes me regjimin ushqimor, veçanërisht personat e kësaj shenje që vuajnë nga migrena. Ka gjasa që të fitoni mjaftueshëm të ardhura sot. Mos fantazoni shumë dhe përpiquni të bëheni më realistë. Shpenzoni më shumë kohë me miqtë, pasi do të argëtoheni më shumë seç e prisnit.

Bricjapi – Mund të ndiheni të shqetësuar për shkak të shëndetit. Duhet ta kaloni këtë gjendje sa më shpejt të jetë e mundur që të rifitoni lumturinë në familje. Bëni shumë kujdes me transaksionet financiare. Sa i përket marrëdhënies suaj romantike, do të kaloni momente shumë të veçanta.

Ujori – Nëse nuk e keni gjetur ende personin e duhur, ndoshta nuk është vetëm faji i fatit të keq, ndoshta nuk jeni të bindur. Kushdo që ka një histori solide, nuk do të ketë probleme. Është koha t’i ktheheni furishëm punës, pasi ditët e fundit jeni lodhur dhe keni bërë pak.

Peshqit – Pavarësisht se do të kaloni një ditë të mbushur plot aktivitete të ndryshme, nuk do të ndiheni aspak të lodhur. Përpiquni të mos bëni shpenzime të tepërta. Sot është dita kur mund të përjetoni vetëm anët pozitive të martesës. /tvklan.al