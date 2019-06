Horoskopi 11 Qershor 2019

Dashi – Sot keni nevojë për qetësi dhe paqe. Por aktivitetet e ditës do t’ju detyrojnë të përfshiheni në diçka të re.

Demi – Marrëdhënia në çift do jetë harmonike gjatë kësaj dite. Të ardhurat do kenë përmirësime të menjëhershme të cilat as që nuk i keni pritur.

Binjakët – Ditë premtuese kjo e sotmja edhe për ju. Do flisni për gjithçka me partnerin tuaj dhe do thurrni plane afatgjata. Në planin financiar do arrini të kryeni transaksione dhe investime të rëndësishme.

Gaforrja– Do kaloni një ditë shumë të qetë në jetën tuaj në çift. Në planin financiar tregohuni të arsyeshëm nëse nuk doni të mbeteni pa para.

Luani– Pas një periudhe të vështirë në çift, sot do rigjeni qetësinë dhe harmoninë. Financat nuk do kenë asnjë ndryshim, por duhet të mateni mirë para se të shpenzoni që gjërat mos përkeqësohen.

Virgjëresha–Priten ndryshime te rëndësishme gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Në aspektin financiar, situata do të jetë mjaft e stabilizuar.

Peshorja– Mos e kundërshtoni për gjithçka partnerin tuaj sot sepse mund të keni debate të forta. Në aspektin financiar, do të keni probleme te mëdha nëse shpenzoni pa kursim.

Akrepi– Jeta juaj në çift do të ketë ulje dhe ngritje gjatë kësaj dite. Here pas here do debatoni ashpër me atë qe keni ne krah dhe nuk do ndiheni aspak mire. Në planin financiar situata do fillojë dalëngadalë te përmirësohet.

Shigjetari– Ditë mjaft e ngrohtë dhe e mbushur me emocione kjo e sotmja për të dashuruarit. Do përjetoni kënaqësi të paimagjinueshme. Në planin financiar mirë do jetë të mos ndërmerrni shumë rreziqe sepse situata nuk është e qëndrueshme.

Bricjapi– Ditë e kënaqshme për çiftet. Do ndiheni për mrekulli pranë atij që dashuroni. Financat nuk do jenë shumë të mirë për shkak të shpenzimeve marramendëse që keni kryer kohët e fundit.

Ujori– Do zgjoheni me humor të keq gjatë kësaj dite dhe në orët e para të mëngjesit do keni mosmarrëveshje të shumta me partnerin. Në aspektin financiar do të jetë një klimë e favorshme. Do e dini mirë sa të shpenzoni.

Peshqit– Jeta juaj në çift do të jetë e shkëlqyer. Do qëndroni më shumë kohë pranë atij që dashuroni dhe do i shprehni më tepër ndjenjat. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj. /tvklan.al