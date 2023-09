Horoskopi 11 Shtator 2023

08:49 11/09/2023

Dashi-Është një ditë shumë e mirë, veçanërisht për ata që merren me biznes, udhëtime, menaxhime apo programime. Ndryshimet në reagimet e partnerit tuaj do të jenë të papritura, por nuk do të ndikojnë shumë tek ju. Do të keni nevojë të tregoheni të duruar dhe të mbani emocionet nën kontroll.

Demi-Të gjithë kanë në familje dikë që i përjeton gjërat në mënyrë më dramatike seç duhet. Do të jetë pikërisht ky person që do të kërkojë ndihmën tuaj. Mos u tregoni negativë, të gjithë kanë nevojë për ndihmë herë pas here.

Binjakët-Pozicioni i planeteve do t’ju bëjë më në fund të ndjeni pasionin që keni kërkuar prej kohësh, por nuk kishte ndodhur kurrë. Duhet që të jeni vetvetja. Dikush ju adhuron për mënyrën si jeni.

Gaforrja-Duhet të përballeni me një çështje që keni bërë maksimumin për ta shmangur. Sa më shpejt të gjeni kurajën për t’u përballur me të aq më mirë do të jetë për ju pasi do të jeni të lirë për t’u marrë me të tjera gjëra.

Luani-Dita e sotme mund të shkojë në dy mënyra. Sido të jetë do të thoni atë që mendoni, për këtë nuk ka asnjë dyshim. Mund ta bëni këtë me pasion e dashuri, ose mund t’ia thoni në fytyrë dikujt që vërtetë e meriton.

Virgjëresha-Është momenti që ju të përqendroheni në problemet familjare dhe ato të punës. Është shumë e rëndësishëm që të merrni përgjegjësitë tuaja, në veçanti nëse bëhet fjalë për disa punë, të cilat sapo i keni filluar. Mos shtyni asnjë rinovim apo ndërtim që mund ta keni menduar.

Peshorja-Sot do të harxhoni pjesën më të madhe të kohës duke formuar dije të ndryshme. Jeni shumë intuitivë si natyrë. Ëndrrat tuaja kanë për t’u bërë realitetet.

Akrepi-Mund të doni të mbani për vete emocionet tuaja, por nuk do ta keni kaq të lehtë në ditët në vijim. Njerëzit tuaj të dashur do të kërkojnë që ju të hapeni me ta dhe nëse nuk e bëni ata do të nisin të mendojnë se keni diçka për të fshehur.

Shigjetari-Sot duhet që të bëni qejf. Shijoni ditën. Merrni pjesë në aktivitete të ndryshme. Nuk është momenti i duhur për të bërë thashetheme, por për të lëvizur.

Bricjapi-Teksa Marsi largohet nga shenja juaj, duhet të jeni pak më i kujdesshëm lidhur me mënyrën se si po i përdorni burimet tuaja personale. Nuk duhet të harxhoni më energji të kohë, por fokusohuni në gjërat që kanë më shumë rëndësi për ju.

Ujori-Nëse është dikush që është gjithnjë gati për romancë, ai padyshim jeni ju. Kjo periudhë do të jetë e mbushur me dashuri, romancë e përkushtim. Bëni kujdes, mos harroni të mbani këmbët në tokë.

Peshqit-Do të ndiheni të lirë dhe nuk do ta keni shumë mendjen tek puna gjatë kësaj dite. Përkohësisht do t’ju duhet të shkëputeni nga disa probleme që keni pasur kohët e fundit dhe të shijoni gjithçka të mirë që ju ofrohet. Ëndrrat tuaja do të bëhen realitet pa shumë punë nga ana juaj./tvklan.al