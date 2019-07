Horoskopi 12 Korrik 2019

Dashi – Gjërat do të ecin në një rrjedhë pozitive për ju ditën e sotme. Duhet të tregoni më shumë kujdes në raportet ndërpersonale.

Demi – Dita do të jetë pozitive, sensuale dhe e ngrohtë. Në planin financiar, një trashëgimi e papritur do iu bjerë si dhuratë nga qielli.

Binjakët- Jeta juaj në çift mund të jetë e ndërlikuar ditën e sotme. Do kërkoni shume nga tjetri pa menduar sa jepni vetë. Situata financiare do jetë e rënduar. Shmangni shpenzimet e tepërta.

Gaforrja – Duhet të keni durim për të rregulluar të gjitha problemet që keni pasur në jetën në çift. Sa i përket financave, do të keni vullnetin për të kursyer pavarësisht shpenzimeve.

Luani – Marrëdhënia me partnerin do jetë e mbushur me gëzim. Me financat nuk do keni probleme të mëdha, por kujdes nëse tregoheni të pamatur buxheti do marrë tatëpjetën.

Virgjëresha – Me Afërditën pozitive nga njëra anë dhe nga ana tjetër edhe me forcën e vullnetit tuaj, nuk do të keni shumë probleme për të realizuar synimet. Sa i përket fushës sentimentale, sot nuk do të jetë një ditë e plotësisht e kënaqshme.

Peshorja – Nëse jeni në çift, lidhja juaj do të jetë më e fortë se kurre. Do tregoheni shumë më të duruar dhe më të kuptueshëm. Transaksionet financiare do jenë të favorizuara. Mund të bëni edhe blerjet që keni planifikuar.

Akrepi – Lidhjet e momentit mund të shndërrohen në dashuri afatgjata. Nëse keni takuar dikë kohët e fundit mos hezitoni të shprehni atë që ndjeni. Sa i përket financave, mundësitë për të kryer transaksione do jenë të mëdha.

Shigjetari – Ju këshillohet të tregoheni shumë të vëmendshëm, pasi situata yjore ka ndryshuar në mënyrë drastike. Kontrasti Mars-Uran do të reflektohet edhe tek ju, që sot do të jeni shumë të tendosur.

Bricjapi – Do dashuroni si të çmendur sot dhe do bëni çmos të plotësoni ëndrrat tuaja. Shijojeni ditën e sotme. Në planin financiar do merrni inisiativa të cilat do përmirësojnë buxhetin tuaj.

Ujori – Flisni me partnerin dhe të dy vendosni për ato që keni më shumë nevojë. Mos u tundoni nga aventurat e reja sepse gjithçka që keni ndërtuar deri më sot mund të rrëzohet menjëherë. Nëse duhet të bëni një blerje të rëndësishme, nuk duhet të bëni shpenzime të tjera.

Peshqit – Sot është Hëna ajo që ju bën acarues e të padurueshëm, prandaj kujdes sepse sot mund të grindeni pa asnjë shkak edhe me njerëzit më të afërt e më të dashur. Planetet do ndikojnë pozitivisht tek financat dhe nuk do keni asnjë problem. /tvklan.al