Horoskopi 12 Qershor 2022

08:27 12/06/2022

Dashi

Afërdita dhe Marsi ndodhen në pozicion të favorshëm dhe sjellim gëzimin e jetës dhe optimizmin. Ndryshimet pozitive janë duke ndodhur falë yjeve me fat që do të sponsorizojnë mirëqenien dhe vendosmërinë. Në çdo rast, në vend që të mendoni dhe reflektoni do të ishte më mirë të vazhdoni rrugën e nisur.

Demi

Vensui në kryqëzim me shenjën tuaj ju gjen të relaksuar dhe në formë. Po përgatiteni të përjetoni një periudhë plot lajme dhe situata të këndshme. Do të jepni maksimumin në angazhimet e planifikuara për këto ditë, të bindur se mund të shpejtoni planet e nisura. Nuk përjashtohen disa pengesa të vogla.

Binjakët

Jupiteri ju ndikon sot. Kur afrohet ditëlindja, ndonjëherë ndodh të reflektosh për të shkuarën, të pyesësh veten se cilat janë synimet për të ardhmen dhe çfarë konkretisht mund të bëhet. Por jo në rastin tuaj sepse në sfondin e një qielli plot entuziazëm dhe gëzim, do të kaloni shpejt këto mendime dhe do të fokusoheni tek e ardhmja.

Gaforrja

Gjallëria komunikuese dhe shumë ëmbëlsi në zemër do t’ju marrin për dore me synimin për t’ju shoqëruar gjatë gjithë ditës sot. Një qiell dashamirës, ​​që pavarësisht disa reve gri dhe kërcënuese në horizont, do t’ju ndihmojë të kuptoni disa gjëra dhe të parashikoni më mirë të ardhmen.

Luani

Një qiell i larmishëm, me yje fatsjellës e plot dinamizëm dhe të tjerë që do t’ju mbytin, veçanërisht duke ndërlikuar dialogun dhe emocionet. Në përgjithësi, megjithatë, sot do të gëzoni mbështetjen e plotë dhe të gjerë të Hënës e cila do të përpiqet në çdo mënyrë t’ju inkurajojë.

Virgjëresha

Urani kalon tranzit në një pozicion të përshtatshëm. Pikat në favorin tuaj: përqendrimi, puna e pandalshme dhe emocionet tërheqëse. Kjo ditë duket premtuese, edhe pse Hëna ju shikon me sy kërkues deri në orët e vona. Kërkimi i hapësirave të lirisë bëhet arsyeja mbizotëruese e ditës.

Peshorja

Saturni, Dielli dhe Hëna janë të gjithë të prirur t’ju favorizojnë. Gatishmëria juaj për t’u përballur me një situatë të caktuar do të jetë maksimale këto ditë. Gjithashtu falë Hënës që do të mbështesë çdo synim tuajin me qartësi mendore, bindje dhe forcë emocionale.

Akrepi

Plutoni rrezaton sot gjithë forcën e tij. Edhe nëse nuk jeni zakonisht një kampion precizioni, gjatë këtyre ditëve mund ta gjeni veten të vëmendshëm ndaj detajeve, pak më të ngarkuar se zakonisht dhe të fokusuar në organizimin e shtëpisë, detyrave ditore dhe mirëqenies. Punoni për t’u rikthyer në formë.

Shigjetari

Saturni ndodhet në një pozicion të përshtatshëm të Zodiakut. Në qiellin tuaj qëndron treguesi i një energjie të madhe, e cila do të shfaqet në formën e entuziazmit, gëzimit të jetës, por edhe pasionit, emocioneve të ndezura dhe vendosmërisë. Aktiviteti fizik mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për të kanalizuar këtë forcë.

Bricjapi

Tranziti i Marsit ndodh në një pikë të shkëlqyer të Zodiakut. Ditë plot ngjarje, ashtu si qielli dhe zemra juaj! Në fakt, do t’ju rrethojnë yje dashamirës, ​​plot forcë emocionale, përqendrim dhe kapacitet për dialog, por edhe yje qartësisht të kundërt, të cilët do të përpiqen t’ju bëjnë të humbni durimin në disa raste.

Ujori

Hëna do të jetë sot ndikuesja kryesore për ju dhe ju nxit të jeni vëzhgues dhe ndërmjetës të aftë. Mund të ndryshoni parashikimet dhe të shijoni një ditë të gjatë plot fat dhe mirëqenie. Duhet të punoni për vendosjen në ekuilibër të qartësisë dhe ndershmërisë që ju karakterizon.

Peshqit

Urani ndodhet në një pozicion jo shumë harmonik sot. Do të dëshironit të qëndroni si dembel në krevatin tuaj, duke harruar detyrat dhe angazhimet. Nën vështrimin e Hënës mund të ndjeheni paksa të mërzitur. Asgjë e rëndësishme, por duhet të dilni me durim nga kjo situatë./tvklan.al