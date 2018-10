Horoskopi 12 Tetor 2018

Dashi-Kjo pritet të jetë një periudhë shumë e mirë, pavarësisht se kohët e fundit keni hasur sfida jo të lehta. Megjithatë, më e keqja ka kaluar. Fundjava do t’ju shërbejë për të rikuperuar energjitë e shpenzuara.

Demi-Miq e familjarë do të presin maksimumin nga ju 48 orët e ardhshme dhe sigurisht do të bëni gjithçka për t’i kënaqur. Mos ekzagjeroni, pavarësisht dëshirës së mirë.

Binjakët-Jo të gjithë ata që quani shokë mund të jenë të besuar ndaj tregoni kujdes dhe mos jepni më shumë informacion seç duhet pasi armiqtë mund t’ua përdorin kundër.

Gaforrja-Përpiquni që të mos tregoheni më të ashpër sa duhet kur vjen puna për të shprehur këndvështrimin tuaj për gjëra të caktuara. Mund të lëndoni pa dashur ata që ju rrethojnë vetëm sepse kërkoni me çdo kusht t’i tregoni se ajo që besoni është e duhura.

Luani-Dikush në punë do të përpiqet me çdo kusht që t’ju bëjë të ndiheni keq dhe jo të vlerësuar. Mos u shqetësoni, e gjithë kjo sjellje vjen për shkak të xhelozisë dhe nuk do të mund të shkaktojë asnjë dëm. Ata që janë mbi ju i njohin mirë aftësitë tuaja.

Virgjëresha-Të gjithë bëhen të ndjeshëm herë pas here, ndaj mos u shqetësoni nëse përgjatë orëve në vijim do të ndiheni melankolikë apo edhe të mërzitur. Cilado qoftë arsyeja, të hënën gjithçka do të ketë kaluar.

Peshorja-Të tjerët nuk do të ndryshojnë mënyrat e tyre për t’ju bërë që të ndiheni mirë, ndaj sa më parë e pranoni këtë aq më mirë do të jetë. Nëse doni që të përfundoni diçka këtë fundjavë, do të duhet ta bëni vetëm.

Akrepi-Ndonjëherë nxitoni nëpër situata pa e menduar më parë se mund t’ju kushtojë ky veprim. Megjithatë kohët e fundit duket se pasojat e një sjelljeje të tillë ju kanë bërë disi më të kujdesshëm dhe kjo është padyshim diçka e mirë.

Shigjetari-Përse shqetësoheni për gjëra që mund të mos ndodhin kurrë? Shiheni botën me ngjyra dhe shijojini ditët e fundjavës. Mendoni përpara se të veproni, por kur të veproni bëjeni me bindjen se është ajo që duhet.

Bricjapi-Të tjerët mund të mos bien dakord me atë që po bëni, por a duhet t’ju interesojë? Mos kini frikë të provoni diçka të re këto ditë, sidomos nëse bëhet fjalë për gjëra interesante.

Ujori-Zakonisht ia dilni shumë mirë me fjalët, megjithatë ndonjëherë zgjidhni një fjalë me qëllim që të shkaktoni një reagim të caktuar. Bëni kujdes, sepse një veprim i tillë mund të rezultojë i rrezikshëm.

Peshqit-Keni shumë punë për të përfunduar 48 orët e ardhshme dhe nuk keni kohë që të rrini, siç do të kërkojnë t’ju bindin ata që ju rrethojnë. Ka momente që duhet të mendoni për veten dhe interesat tuaja./tvklan.al