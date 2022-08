Horoskopi 13 Gusht 2022

08:50 13/08/2022

Dashi-Sot do të dëgjoni disa lajme të mira për familjen tuaj. Një ditë e mbushur me lumturi do të jetë kjo e sotmja, pasi do të takoni një person shumë të dashur për ju që kishit vite pa e parë.

Demi-Do të zbuloni diçka për një mik. Në fakt kjo gjithnjë ju ka vënë në dyshime, por kurrë nuk kishit guximin ta pyesnit. Në bazë të këtij informacioni keni për të bërë lëvizjet tuaja.

Binjakët-Do të jeni disi të përgjumur gjatë kësaj dite dhe nuk do t’i shikoni gjërat me pozitivitet. Në mbrëmje, humori juaj do të ndryshojë në mënyrë dramatike.

Gaforrja-Nuk do të jetë një ditë e keqe kjo e sotmja për ju edhe përse me disa impenjime. Gjithsesi në dashuri pak të reja do të ketë për ju. Një keqkuptim i vogël në dashuri mund të sjellë ndonjë keqkuptim që duhet ta kaloni me humor. Në punë në fakt gjërat po shkojnë më mirë. Lajme të reja në sfond për ju. Është momenti për të mos u nxitur dhe të shfrytëzoni më së miri këtë rast.

Luani-Puna tashmë ka përfunduar, ndaj e vetmja gjë që ju pret është shpërblimi i merituar. Nga ana tjetër edhe jeta private nuk duket aspak keq, ndonëse oraret mund të bëhen pengesë.

Virgjëresha-Partneri do të marrë lajme të mira sa i përket karrierës dhe kjo do të jetë një arsye tepër e mirë për të festuar. Mos u shqetësoni nëse keni bërë plane dhe shijoni momentin. Mos i lini raste të tilla të shkojnë dëm, në fund njerëzit e dashur janë ata që vlejnë më shumë se çdo gjë.

Peshorja-Durimi do të jetë kryefjala e ditës tuaj sot. Do të përballeni më shumë sfida sot dhe nëse nuk do të jeni të duruar mund të keni probleme. Për sa i përket financave do të keni gjithçka nën kontroll.

Akrepi-Një takim mes miqve do të sjellë ndryshime surprizuese për ju. Do të keni mundësinë të shihni disa gjëra në një pozicion më të mirë. Do të arrini të bëni disa marrëveshje në mënyrën e duhur.

Shigjetari-Do të mendoni shumë për problemet që keni pasur gjatë javës dhe planet e parealizuara. Në fund të ditës do të gjallëroheni falë ndërrimit të ambientit dhe miqve, të cilët nuk kanë për t’ju lënë vetëm.

Bricjapi-Një ditë negative për të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje. Në dashuri nuk do mungojnë konfliktet për shkak të xhelozisë. Duhet të kaloni pak kohë vetëm që të reflektoni. Në punë do të keni shumë ngarkesë, por kalojeni me durim sepse gjithçka do të kalojë.

Ujori-Imagjinata do të jetë në nivele të larta sot, e ndoshta mund të sjellë edhe ide interesante për të cilat mund të punoni në të ardhmen. Dilni me miqtë dhe tregojuni atyre çfarë ju ka bërë të ndiheni të trishtuar apo të mërzitur ditët e fundit.

Peshqit-Një event shoqëror do të bëjë që sot të ritakoni njerëz që kishit kohë pa i parë. Do të kaloni kohë të bukur dhe ndoshta do të mbusheni edhe me informacione interesante./tvklan.al