Horoskopi 13 Janar 2023

09:05 13/01/2023

Dashi-Sot do të ndiheni të përhumbur dhe plotësisht pa dëshirën për t’u çuar nga shtrati. Kjo do të bëjë që humori të mos jetë i mirë. Merrni kohën e mjaftueshme për t’u menduar dhe nxirrni një përfundim lidhur me telashin në të cilën jeni përfshirë.

Demi-Mos rrini në një vend, bëhuni të zotët e vetes dhe jepini zgjidhje problemeve. Duhet të përballeni me të tjerët dhe t’u tregoni se jeni ende në “lojë”. Mos harroni se është fillim viti dhe duhet të motivoni veten për të ecur përpara.

Binjakët-Ideja se do të keni plane dhe do të jeni pranë familjes ju mban të motivuar. Mezi po prisni të mbyllni punët e fundit. Në biznes gjërat do të ecin sipas planeve. Të gjithë do i keni afër vetes dhe kjo do t’ju stimulojë më shumë për të punuar.

Gaforrja-Do të kërkoni dhe nuk do të lini gurë pa lëvizur derisa të gjeni rehatinë tuaj. Pjesën më të madhe të ditës do e kaloni me miqtë më të afër dhe kjo do ju kënaqë pafund. Sjellja juaj e butë do të bëjë shumë njerëz për vete.

Luani-Sot do t’i kushtoni shumë vëmendje punës tuaj. Edhe pse mendoni se nuk jeni në vendin e duhur për të shfaqur të gjithë talentin tuaj, gaboheni. Shumë shpejt të gjitha do të shpërblehen. Mos u shqetësoni.

Virgjëresha-Një ditë plot meditime dhe momente të bukura do të jetë kjo e sotmja. Do të gjeni paqen brenda vetes tuaj dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një takim do bëjë që zemra juaj të rrahë fort.

Peshorja-Kjo nuk do të jetë dita juaj, prandaj bëni kujdes nga ato që do të thoni dhe me njerëzit që do të përballeni. Mos harroni se jo të gjithë njerëzit janë dashamirës dhe duan të mirën tuaj.

Akrepi-Kjo do të jetë dita me më shumë telashe e gjithë javës. Probleme të shumta do të shfaqen drejt jush. Është mirë të ruani qetësinë dhe t’i zgjidhni me kujdes dhe maturi. Nëse nxitoheni do i prishni shumë punë vetes.

Shigjetari-Të gjitha problemet tuaja do të marrin zgjidhje në mënyrë më të mirë të mundshme. Dikush do të bëjë të pamundurën që të dilni nga kjo vorbull në të cilën jeni përfshirë. Një udhëtim do të shfaqet në horizont, mos thoni jo.

Bricjapi-Nëse jeni artist, interpretues, sipërmarrës çështjet e karrierë do të kenë përparësi. Ndërsa përsa i përket çështjeve personale, të tjerët janë duke pritur që ta bëni ju hapin të parët. Mos nguroni të surpizoni partnerin.

Ujori-Do e kaloni ditën duke menduar, por paqja mendore do të jetë shumë e largët. Disa rrethana të pashmangshme do ju detyrojnë të pranoni disa gjëra për të cilat jeni shprehur gjithmonë kundër. Falë përkushtimit ndaj të tjerëve do të kaloni gjithçka me sportivitet.

Peshqit-Kjo e premte do të jetë shumë produktive. Energjia dhe entuziazmi do të jenë me ju përgjatë gjithë ditës për të arritur të gjitha qëllimet tuaja. Takimet me eprorët do të japin rezultatet e pritshme./tvklan.al