Horoskopi 13 Nëntor 2018

Dashi – Sot do të jeni të fortë për të përballuar të gjitha situatat e pakëndshme në punë. Kjo sjellje e mirë do ju ndihmojë të bëni përparime. Nëse jeni beqarë do të njihni dikë.

Demi –Modestia mund të jetë një virtyt dhe ju këtë gjë e keni, por në punë ju duhet të tregoni edhe anën profesionale, pasi nuk mjafton kjo. Faktori vendimtar është këmbëngulja juaj. Në marrëdhënie gjithçka shkon për mrekulli.

Binjakët– Ndonjëherë ju duhet të lini dyshimet mënjanë dhe të mos bëheni të bezdisshëm. Të tjerët e shohin potencialin tuaj si një aset prandaj shfrytëzojeni sa më mirë. Një pyetje shumë romantike do ju bëhet nga dikush që nuk e kishit menduar.

Gaforrja –Dikush do ju prezantojë sot dashurinë e jetës suaj, prandaj përgatituni për këtë surprizë. Kjo do të jetë një ditë e mbushur me plot gëzime dhe aventura. Shijojeni!

Luani – Sot do të jetë një ditë plot fat. Do të fitoni atë që meritoni. Strategjia juaj në punë do të shkojë sipas planifikimeve. Nëse ju duhej më shumë dashuri dhe më shumë para për t’ju bërë të lumtur, tani keni luksin për të jetuar jetën që doni.

Virgjëresha –Nëse jeta juaj e dashurisë ka qenë e qetë kohët e fundit, kjo do të ndryshojë. Ndoshta ky është momenti për të ndryshuar status dhe ju mund të fejoheni ose martoheni shumë shpejt,. Pasi partneri po planifikon një surprizë për ju.

Peshorja – Një sfidë e re do të shfaqet para jush ku do të keni mundësi të testoni veten sa mund t’ja dilni. Kjo do të ndikojë shumë në të ardhmen tuaj, prandaj bëni maksimumin.

Akrepi – Një ide e juaj, do të surprizojë pafund dikë dhe mund të fitoni mbështetjen e tij sa hap e mbyll sytë. Duhet të dini mirë të shisni idetë tuaja gjeniale, në mënyrë që të fitoni edhe të ardhura të mira, jo vetëm miq.

Shigjetari – Edhe kundërshtarët tuaj do të sillen shumë mirë më ju sot. Do të merrni respekt nga një person që për ju ka një rëndësi të veçantë. Nëse jeni beqar/e fati do ju buzëqeshë.

Bricjapi – Nëse prisnit momentin e përkryer për të folur, ai është sot. Mendohuni mirë për atë që do të thoni, pasi do të jenë shumë të rëndësishme dhe kanë në dorë fatin e jetës suaj. Beqarët duhet të tregohem ë miqësorë.

Ujori – Mos u tregoni të ashpër me njerëzit që ju rrethojnë. Duhet të jeni më tolerantë përndryshe do të humbisni shumë miq. Mendja juaj gjatë gjithë kohës është si të bëni para, por ndonjëherë duhet të shikoni dhe realitetin në të cilin jetoni.

Peshqit – Sot do të jetë një ditë takimesh dhe flirtimesh. Shijoni të gjitha situatat me të cilën do të përballeni dhe mos lejoni askënd të prishë ditën tuaj./tvklan.al