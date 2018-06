Horoskopi 13 Qershor 2018

Publikuar | 09:00

Dashi-Hëna e re do t’ju inkurajojë që të flisni hapur sot, edhe nëse mund të lëndoni të tjerët. Nëse e vlerësoni të rëndësishme për t’i thënë atyre që keni pranë çfarë mendoni në të vërtetë, bëjeni, por tregohuni të moderuar.

Demi-Ka raste që kur të vijnë të mirat, nuk kanë fund dhe shpesh kthehesh nga vetja e thua përse qenkam shqetësuar kaq shumë. Kur vjen puna tek çështje që lidhen me paratë në veçanti do të merrni lajme të mira përgjatë 24 orëshit në vijim.

Binjakët-Hëna e re në shenjë shënon nisjen e një cikli të ri, në të cilin do të duhet të punoni fort për të arritur atë që doni. Nuk mund ta dini sa larg mund të arrini nëse nuk e provoni.

Gaforrja-Aktiviteti kozmik mund t’ju bëjë të ndiheni dyshues se po humbisni terren ndaj rivalëve, por nuk është e vërtetë. Madje është e kundërta, pasi ajo që do të bëni sot e nesër do të vulosë të ardhmen.

Luani-Mundësitë për të pasur miqësi të reja, të çdolloji, janë tepër të mëdha, ndaj dilni dhe tregohuni të hapur ndaj njohjeve të reja. 24 orët e ardhshme paraqiten mjaft interesante.

Virgjëresha-Përpiquni që të mos jeni harbutë kur komunikoni me kolegët e punës, apo njerëz në pushtet. Natyra juaj kritike ndonjëherë mund të kthehet mbrapsht dhe t’ju bëjë që të humbisni vlerësimin e atyre që ju rrethojnë.

Peshorja-Ajo që do të ndodhë sot do t’ju ndihmojë në një mënyrë apo një tjetër për t’i parë gjërat me një sy tjetër. Papritur do të kuptoni se po ndodhin më shumë gjëra nga sa kishit marrë me mend dhe pjesa më e madhe e tyre është tejet pozitive.

Akrepi-Ditët që vijnë do të jenë tepër të kënaqshme, mbi të gjitha në aspektin financiar. Edhe nëse nuk merrni një shumë të mirë parash tani, do të jeni në gjendje të bëni plane që do të sjellin mjaft fitime në të ardhmen.

Shigjetari-Sot do të kuptoni se keni kohë që fokusoheni vetëm tek vetja dhe nevojat personale, duke harruar e lënë mënjanë ata që ju rrethojnë. Lajmi i mirë është që ka ende kohe për të korrigjuar.

Bricjapi-Vetëbesimi është çelësi i suksesit, si në punë ashtu edhe në fusha të tjera. Kjo do të bëjë që ata që keni pranë do të duan t’ju ndjekin. Në fund të fundit, kjo është një ndër cilësitë më të mira që keni.

Ujori-Nuk keni përse të hiqni dorë nga natyra krijuese, pasi planetet janë në anën tuaj. Mjafton pak përkushtim dhe do të shihni se përfundimi do të jetë tejet i suksesshëm. Nëse hiqni dorë pa nisur ende nuk do të zbuloni kurrë fundin.

Peshqit-Situata në shtëpi mund të ketë nevojë për disa përmirësime. Ajo që do të ndodhi dy-tre ditët në vijim do t’ju bëjë më të kthjellët dhe do t’ju ndihmojë për t’i parë gjërat siç janë në të vërtetë. Vetëm pas kësaj do të mund të bëni çfarë duhet bërë./tvklan.al