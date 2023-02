Horoskopi 13 Shkurt 2023

13/02/2023

Dashi

Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin te Peshqit, gjë që mund të sjellë një çlirim emocional dhe ju do e keni më të lehtë që të shprehni ndjesitë tuaja. Ndikimi juaj tek të tjerët do të jetë i fortë këto ditë pasi Hëna lidhet me planetin e fuqisë Pluton në Bricjap. Hëna hyn te Shigjetari, dhe në këtë mënyrë mund të ju gjejë ju duke planifikuar aventurën tuaj të ardhshme.

Demi

Kjo ditë për ju është idealja për të krijuar një marrëdhënie të bukur dashurie pasi Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin. Kushtojini çdo momenti rëndësi pasi këto ditë janë mundësi që nuk duhen humbur në raport me marrëdhëniet me të tjerët. Hëna hyn në Shigjetar, gjë që mund të ju bëjë t’i rimendoni dhe t’i llogarisni mirë shpenzimet tuaja.

Binjakët

Hëna në Akrep është në “shesh” me Diellin dhe Saturnin, të dy në Ujor, gjë që mund t’ju gjejë duke vendosur kufij të rëndësishëm rreth disponueshmërisë suaj. Hëna hyn te Shigjetari, duke inkurajuar lidhjen me partnerin/en tuaj dhe duke zbuluar më shumë për përvojat dhe perspektivën e dikujt.

Gaforrja

Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin tek Peshqit, duke sjellë një atmosferë romantike. Kjo është një ditë perfekte po ashtu për të mos i vënë kufi kreativitetit tuaj. Lidhje të thella ndërpersonale mund të krijohen teksa Hëna lidhet me Plutonin në Bricjap. Hëna hyn te Shigjetari, duke ju gjetur të riorganizoni oraret tuaja dhe të të mirëtrajtimit të listës tuaj të detyrave.

Luani

Hëna në Akrep përballet me sundimtarin tuaj astrologjik, Diellin, tek Ujori, gjë që mund t’ju gjejë duke marrë një vendim të rëndësishëm për një marrëdhënie tuajën, qoftë profesionale apo personale. Hëna hyn në shenjën e zjarrit të Shigjetarit, duke e mbushur ditën tuaj me romancë dhe kreativitet.

Virgjëresha

Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin tek Peshqit, duke frymëzuar romancë. Nëse jeni duke kërkuar për shpirtin tuaj binjak, mund ta gjeni tani. Nëse jeni tashmë të dashuruar, kjo mund të jetë një kohë e këndshme për të menduar që ta çoni lidhjen në një tjetër nivel. Hëna hyn në Shigjetar, duke e sjellë fokusin tuaj në shtëpinë dhe jetën familjare.

Peshorja

Hëna në Akrep lidhet me planetin tuaj në pushtet Venus, tani në Peshqit, duke frymëzuar bujari dhe ndihmë. Ju mund të ndiheni veçanërisht produktiv dhe ndjesi pozitive do ju rrethojnë ndërsa bëni rutinën tuaj të përditshme. Hëna hyn te Shigjetari, duke inkurajuar komunikimin me të tjerët.

Akrepi

Diskutimet e thella dhe të thella mund të zhvillohen sot pasi Hëna në shenjën tuaj, Akrepi, lidhet me planetin tuaj sundues Pluton në Bricjap. Hëna hyn në Shigjetar, gjë që mund ta kthejë vëmendjen tuaj tek financat, për të cilat do të mendoheni mirë pasi t’i shpërdoroni.

Shigjetari

Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin, të cilët mund t’ju gjejnë në një humor dhe dëshirë për romancë. Ju mund të ndiheni shumë nostalgjikë në këtë kohë. Hëna hyn në shenjën tuaj, Shigjetar, duke ju inkurajuar të përqendroheni në kujdesin ndaj vetes.

Bricjapi

Hëna në Akrep përballet me planetin tuaj sundues Saturnin në Ujor, gjë që mund t’ju gjejë duke vendosur kufij në jetën tuaj shoqërore si dhe në financat tuaja. Hëna hyn te Shigjetari, duke ju inkurajuar të shkëputeni nga teknologjia dhe të lidheni me zërin tuaj të brendshëm, të pushoni dhe të ëndërroni.

Ujori

Hëna në Akrep përballet me planetin tuaj sundues Saturnin në shenjën tuaj, Ujorin, duke ju bërë të merrni një vendim të rëndësishëm në lidhje me përgjegjësitë ose karrierën tuaj. Hëna hyn në Shigjetar, gjë që mund të bëjë që këtë ditë ju të ndiheni më të lidhur me miqtë ose me një rreth të ri shoqëror.

Peshqit

Hëna në Akrep lidhet me Venusin dhe Neptunin, të dy në shenjën tuaj, duke frymëzuar një atmosferë ëndërrimtare dhe romantike. Një energji e çuditshme, imagjinative do ju rrethojë gjithë ditën. Hëna hyn në Shigjetar, duke sjellë fokusin tuaj në karrierën tuaj dhe qëllimet afatgjata./tvklan.al