Horoskopi 13 Shtator 2023

08:25 13/09/2023

Dashi-Stresi do të bëjë që të jeni më pak të komunikueshëm sot. Nuk do të dëshironi që të flisni me asnjë njeri. Kjo mund të jetë e vështirë pasi shumë njerëz do të vijnë të kërkojnë ndihmën tuaj. Qëndroni të qetë, kjo ndjenjë do të kalojë.

Demi-Nëse dikush ju sfidon, kthejani reston. Me gjasa do të jeni në gjendje të fitoni çdo betejë me fjalë. Megjithatë duhet të përdorni arsyetimin e ndjeshëm në vend të dyluftimit të hapur pasi mund të viheni përballë miqve tuaj.

Binjakët-Dëshironi që ta kaloni mbrëmjen duke lexuar ose punuar në një projekt që keni nisur vetë. Sidoqoftë disa telefonata do t’ju prishin ritmin e ditës.

Gaforrja-Pavarësisht se si ju kanë shkuar punët sëfundmi, tani keni një motiv të ri për të vazhduar përpara. Mos i mohoni vetes asgjë. Jeta është shumë e shkurtër për të humbur kohë duke u shqetësuar për pasojat.

Luani-Për një arsye apo një tjetër, disa tipa njerëzish kanë tendencën të varen nga ju. Por duket se ka ardhur koha të mos dëgjoni më problemet e të tjerëve, ndoshta pasi tashmë jeni ju që keni nevojë që t’ju dëgjojnë.

Virgjëresha-Mëngjesin e sotëm do të ndiheni të mbushur me energji dhe shumë entuziastë dhe kjo do të bëjë që të jeni tepër frytdhënës. Asnjë problem sa i përket komunikimit me të tjerët dhe ndoshta do t’ju jepet mundësia për të bërë një udhëtim pune. Bëni kujdes sa i përket nevojës për të pushuar, në mënyrë që të mos dëmtoni shëndetin.

Peshorja-Do të dalin në dritë disa sekrete për të shkuarën tuaj ose të personit të zemrës. Mund të habiteni paksa, por do të jetë një zhvillim interesant. Mundohuni që të shkruani ndjenjat në një letër në mënyrë që t’i kontrolloni sa më mirë.

Akrepi-Mos u surprizoni nëse mes jush dhe dikujt pranë ndizen emocionet në nivel profesional apo social. Çështja mund të jetë vështirë për t’u zgjidhur tani. Është mirë ta ruani për nesër çdo diskutim me natyrë emocionale.

Shigjetari-Kërkesat në vendin e punës po ju stresojnë. Duket sikur kolegët po përfitojnë nga jo. Kjo mund të bëjë të filloni të mendoni të ndryshoni punë. Kjo në fakt është një ide e mirë, por do të duhet disa ditë derisa të merrni vendimin përfundimtar.

Bricjapi-Aktiviteti kozmik në fushën e shoqërisë do e bëjë më të lehtë për ju të fitoni njerëz të rinj që mbështesin mënyrën tuaj të të menduarit, edhe nëse ajo është gabim. Por mos prisni që ata të shpenzojnë shuma parash për ju. Nuk do të ndodhë.

Ujori-Ndoshta nuk e kuptoni çfarë po ndodh, megjithatë duhet të mbani në mendje që rebelimet verbale, sidomos pa arsye, nuk sjellin asgjë të mirë. Merreni shtruar dhe nëse ka diçka apo dikush që ju bezdis përdorni një gjuhë të moderuar, pa tensionuar situatën.

Peshqit-Dita e sotme do të nisë me një lajm të mirë. Ndoshta do të merrni një sasi të mirë parash. Kjo do t’ju japë mundësinë për të bërë plane për të ardhmen dhe për të blerë gjërat që dëshironi. Besojini intuitës dhe merrni në konsideratë këshillat e miqve të afërt./tvklan.al