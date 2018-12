Horoskopi 14 Dhjetor 2018

Dashi – Sot, mund të jeni i tronditur nga një ngjarje misterioze. Mund të hasni një incident të papritur. Bëni kujdes, pasi situata në të cilën do të përfshiheni do të jetë problematike.

Demi –Një mosmarrëveshje në punë do ju dëmtojë shumë. Arsyetoni dhe më pas veproni si dhe merrni një vendim. Vetëm me konsensus mund të gjeni zgjidhje.

Binjakët – Një çështje zemre do të diskutohet sot. Jeni shumë kureshtarë për të mësuar sa më shumë detaje. Në mbrëmje do të dilni me miqtë dhe kjo do të ju argëtojë pa masë.

Gaforrja –Kjo e premte do të jetë një ditë e zakonshme dhe plot impenjime. Nëse planifikoni të bëni një udhëtim mos u mendoni shumë gjatë. Nuk keni për të humbur asnjë gjë.

Luani – Keni shumë konkurrentë dhe të gjithë po përpiqen të përkeqësojnë reputacionin tuaj. Ju duhet të jeni të guximshëm dhe mos lejoni askënd t’ju dëmtojë.

Virgjëresha – Komunikimi dhe aftësitë krijuese janë arma juaj më e fortë. Ju do të jeni të mbushur plot me emocione të forta dhe gëzime. Nuk do të mundojnë dhe disa situata të pakëndshme, por merrini gjërat me sportivitet.

Peshorja – Dëshira për të mësuar gjëra të reja do ju bëjë që të harroni ato që kanë më shumë rëndësi në jetën tuaj, familja dhe partneri. Mos e kaloni kohën me gjëra që ndoshta s’do ju hynë kurrë në punë.

Akrepi – Një debat mes shefit dhe kolegëve do ju prishë të gjithë ditën, pasi gjithçka do të zhvillohet rreth jush. Nuk është momenti për të folur, por heshtni. Ndonjëherë të mos veprosh është shumë më mirë.

Shigjetari – Një aktivitet jashtë punë do ju bëjë të kuptoni sa shumë keni humbur duke qëndruar më shumë brenda. Gjëra të bukura po vinë në jetën tuaj, prandaj shijojini.

Bricjapi – Sot, ju nuk do të jeni në humor të duhur për të punuar ose për të prodhuar rezultate të pritura. Presioni në punë mund të dëmtojë vetë-besimin tuaj. Në mbrëmje gjithçka do të ndryshojë.

Ujori – Ju shpenzoni shumë kohë duke planifikuar për një të ardhme më të mirë dhe harroni të jetoni të sotmen. Të gjitha planet për të ardhmen ju kanë larguar nga ky realitet. Ka ardhur koha të jetoni të sotmen.

Peshqit – E gjitha dita do ju kalojë duke u marrë me shifra dhe do të ndiheni të lodhur. Partneri ka shumë nevojë për ju, mos e braktisni. Asnjëherë nuk është vonë për ti rikuperuar ditët e humbura./tvklan.al