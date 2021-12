Horoskopi 14 Dhjetor 2021

14/12/2021

Dashi– Sot nuk duhet të keni shumë iluzione, prandaj është më mirë të mbështeteni në aftësitë tuaja. Nëse kohet e fundit keni pasur mosmarrëveshje me partnerin, mundohuni sot t’i zgjidhni ato një e nga një. Me vonë do e keni shumë më të lehtë për të folur edhe për gjëra delikate.

Demi– Parashikohet një ditë pozitive, nën ndikimin e plotë të Afërditës dhe Hënës, që do t’ju mbështesin jo vetëm në planin sentimental, por edhe në çështjet ekonomike. Urani në shenjën e Demit ju nxit të veproni me shpejtësi për të përmirësuar jetën tuaj.

Binjakët– Me gjithë largimin gradual të Jupiterit nga shenja juaj, vendin vakant do ta zërë Neptuni në një orbitë mëse brilante për ju. Priten kontakte dhe njohje të reja. Jeta juaj në çift duket pozitive, por nuk do përjetoni ato ndodhi që keni dëshiruar. Për financat do të jetë një ditë e mirë.

Gaforrja– Dita e sotme duhet shfrytëzuar në maksimum, për të sistemuar njëherë e mirë problemet në fushën sentimentale. Mos kini frikë të formuloni kërkesat tuaja. Ndikimi i yjeve ka për të qenë shumë pozitiv gjatë kësaj dite. Financat do dini si t’i menaxhoni në çdo moment dhe kjo do të bëjë që situata të mbetet gjithë kohës e mirë.

Luani– Ekziston mundësia që të fitoni një sfidë mjaft të rëndësishme dhe mbi të gjitha të merrni vlerë në punën tuaj. Pas një periudhe të vështirë për jetën tuaj në çift, sot situata do vijë duke u normalizuar. Te dy palët do hapni rrugë herë pas here. Ndikimi i pozicionit të yjeve fuqizon të gjitha çiftet në krizë.

Virgjëresha– Klima yjore nuk do e favorizojë aspak jetën tuaj në çift sot. Tani që Jupiteri është në një orbitë mëse stimuluese për ju, do t’i keni të gjitha mundësitë që të rikuperoni terrenin e humbur dhe pse jo, të merrni revanshin. Do të ndiheni herë pas here keq dhe do të doni të mendoheni çfarë të bëni për të ardhmen.

Peshorja– Edhe pse Hëna nesër ju “vështron” pak si shtrembër nga lart, nuk duhet të shqetësoheni edhe aq, pasi do të keni Uranin dhe Saturnin në anën tuaj. Sido që të jenë rrethanat ju nuk do e humbisni për asnjë çast komunikimin me partnerin tuaj. Do t’i riktheheni një projekti të vjetër që gjen tani sërish terren të përshtatshëm.

Akrepi– Do të jeni nostalgjikë sot ju të dashuruarit dhe do të dëshironit që jeta të ishte shumë më ndryshe. Gjatë kohëve të fundit keni pasur çështje të ngarkuara ekonomike apo profesionale për të zgjidhur. Brenda pak kohësh do të keni mundësi që të zbuloni dashurinë e vërtetë.

Shigjetari– Sot do i kushtoni më tepër vëmendje se më parë jetës në çift dhe do bëni sa të mundeni për t’i zgjidhur njëherë e mirë telashet. Do të nisë për ju një periudhë mjaft e rëndësishme. Kush i ka thënë ‘jo’ një dashurie, do të ketë mundësi që të gjejë dikë tjetër. Në punë, vijoni të mendoni për një ndryshim që duhet të bëni.

Bricjapi– Kuadri i yjeve duket disi i komplikuar, për shkak të një Mërkuri që ju ka “kthyer kurrizin” duke ju lënë në mëshirën e një Saturni aspak miqësor. Mosmarrëveshjet me partnerin tuaj nuk do kenë të ndalur sot dhe këtu do të jetë e gjithë vëmendja juaj. Në planin financiar janë të favorizuar disa profesione si: mjek, ekonomist apo avokatet.

Ujori– Ditë e zymtë sot. Në sferën sentimentale, shumë nga të lindurit e kësaj shenje, po vendosin në lojë gjithçka. Por ndonjëherë kjo gjë vjen vetëm prej lodhjes. Disa prej jush kanë projekte të cilat duhen vënë në zbatim. Sjellja prej kursimtari duket se tani po jep rezultat.

Peshqit– Pas një periudhe në të cilën nuk ju ka ecur dhe aq shumë, duket se tani kuotat tuaja do të njohin vetëm rritje, deri sa të paraqesin vlerat. Rini në qetësi gjatë kësaj dite në vend që të përfshiheni nga emocionet negative. Yjet do të vazhdojnë të kujdesen për ju në disa drejtime./tvklan.al