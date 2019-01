Horoskopi 14 Janar 2019

Dashi – Sigurohuni që të mbeteni në lëvizje dhe të takoni njerëz përgjatë ditëve në vijim, pasi ndërveprimi tetë-a-tetë dhe shkëmbimi i ideve do t’ju ndihmojë së tepërmi.

Demi – Mos i lejoni ata që ju thonë se po silleni në mënyrë jologjike t’ju bëjnë të ndryshoni sjellje. Ju e dini se çfarë po bëni, e nëse të tjerët nuk ju kuptojnë, është problemi i tyre, jo i yti.

Binjakët – Këshilloheni të mos bëni gjëra energjike apo fizike sot. Po ashtu, përpiquni të dëgjoni zërin pas të gjithë të tjerëve, atë i cili vjen nga thellë përbrenda.

Gaforrja – Nëse pranoni se ju duhet ndihmë sot, me shumë gjasa do të gjeni shumë persona të gatshëm t’ju ndihmojnë. I keni ndihmuar shumë në të shkuarën, ndërsa tani është rasti që ata të bëjnë diçka për ju.

Luani – Një partneritet ose marrëdhënie e re mund të nisë sot apo nesër. Shijojeni. Përveç të tjerave, përpiquni të bëni edhe pak punë vullnetare.

Virgjëresha – Nëse e forconi veten për t’u treguar i sjellshëm me të tjerët, edhe të tjerët do të bëjnë të njëjtën gjë me ju dhe bota do të duhet papritur një vend më i mirë për të jetuar. Mirësjellja juaj do të ketë një efekt domino.

Peshorja- Bujaria juaj nuk njeh kufij për momentin, pasi dëshironi t’i ndihmoni njerëzit në çdo mënyrë të mundshme. Por duhet të kujtoni që energjia juaj nuk është e pakufishme, kështu që vendosni vetes prioritete.

Akrepi – Zakonisht ia dilni t’i fshihni emocionet, por përgjatë javës në vazhdim do ta keni tepër të vështirë. Ndoshta kjo nuk është diçka e keqe, ndoshta duhet ta lëshoni veten. Nisjani që sot.

Shigjetari – Do ta keni më të lehtë se zakonisht të pranoni se ishte pjesërisht faji juaj për çfarë ka shkuar keq sëfundmi, çka do të bëjë që në krahun tjerët edhe të afërmit tuaj të pranojnë se as ata nuk kanë qenë perfektë.

Bricjapi – Me nisjen e javës së re do të rriten dyshimet tuaja se çfarë do të bëni në vazhdim. Çfarëdo që të vendosni, mos u nxitoni. Nuk ju duhet një vendim i menjëhershëm dhe i pamenduar mirë.

Ujori – Mesazhi i yjeve për ju këtë javë është që duhet të jeni të durueshëm dhe të lejoni fatin të marrë rrugën e tij. Pas një jave dielli do të kalojë në shenjën tuaj dhe horizonte të reja do t’ju shfaqen. Deri atëherë tregohuni të durueshëm.

Peshqit – Harrojeni karrierën dhe çështjet financiare dhe fokusohuni në familjen tuaj. Duket sikur javët e fundit keni humbur perspektivën dhe tani është koha që t’i kujtoni vetes se çfarë është e rëndësishme për ju e çfarë jo. Njerëzit kanë rëndësi, jo sendet. Nguliteni në mendje. /tvklan.al