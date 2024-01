Horoskopi 14 Janar 2024

14/01/2024

Dashi-Parashikimi ditor është pozitiv dhe do ju përcjellë energji të mirë. Familja juaj do të ketë shëndet dhe lumturi, madje është një ditë që duhet t’i kushtoni pak nga koha juaj. Të dashuruarit do të shijojnë romancën, ndërsa beqarët duhet të marrin hapin për t’i shprehur dashurinë dikujt që duan. Menaxhojini mirë shpenzimet dhe mund të keni edhe disa fryte nga investimet tuaja të mëparshme.

Demi-Mos u tregoni materialistë pasi do të dëmtoni marrëdhënien me partnerin/en. Ka ardhur momenti për të bërë bilance si në sferën e punës ashtu dhe në jetën private. Ndikimi tranzit i Hënës do të jetë mjaft i favorshëm për ata që janë vetëm. Në punë, duhet të ruani një profil të ulët, sidomos nëse duhet të drejtoni një projekt.

Binjakët-Sot do të ndiheni shumë të lodhur dhe do të keni një mungesë durimi të theksuar. Do kërkoni që të qëndroni vetëm dhe do ndiqni intuitën tuaj për çdo vendim që do të merrni. Për beqarët ka një lajm të mirë.

Gaforrja-Duket sikur po përfshiheni në disa ndjesi të ndryshme për shkak edhe të orarit të punës. Duhet t’i tregoni partnerit/es atë që po kaloni.

Luani-Një partneritet ose marrëdhënie e re mund të nisë sot apo nesër. Shijojeni. Përveç të tjerave, përpiquni të bëni edhe pak punë vullnetare.

Virgjëresha-Mos u dorëzoni, është mirë të tregoheni të duruar. Sot do të jeni të. Nëse e keni të vështirë për të vendosur se çfarë është më e mira për ju, konsultohuni me një ekspert që mund t’ju vijë në ndihmë.

Peshorja-Sot jeni ndërgjegjësuar dhe nuk do të pranoni asnjë devijim nga planet tuaja përsa i përket marrëdhënies në çift. Beqarët sot do tregohen mjaft joshës dhe flirtues në takimet që do realizojnë, por vetëm kaq. Financat do jenë shumë të mira.

Akrepi-Lumturia do të jetë shoqëruesja e ditës së sotme e madje do të merrni edhe një fryt të mirë financiar. Një mik mund t’ju bëjë një dhuratë. Sa i përket romancës, çiftet mund të planifikojnë një natë romantike, ndërsa beqarët duhet të përpiqen shumë që të vihen re nga dikush që iu pëlqen.

Shigjetari-Ky është momenti i duhur për të bërë një reflektim të mirë lidhur me jetën tuaj sentimentale. Ata që janë vetëm do të ndihen të lodhur nga të priturit të njeriut të duhur. Rruga drejt suksesit profesional nuk do të jetë e lehtë, ndonëse parashikohen disa zhvillime të frytshme.

Bricjapi-Sot është një ditë e mirë për ju. Problemi shëndetësor që u ka munduar kohët e fundit do të marrë fund. Këshillohet që të shmangni debatet e forta, pasi mund të keqkuptoheni dhe do të keni probleme më vonë.

Ujori-Sot është dita perfekte për të rivlerësuar situatën aktuale dhe për të vënë prioritete. Keni përtuar prej kohësh, kështu që puna është shtuar. Megjithatë sot do të gjeni energjinë e pabesueshme për ta organizuar atë.

Peshqit-Harrojeni karrierën dhe çështjet financiare dhe fokusohuni në familjen tuaj. Duket sikur javët e fundit keni humbur perspektivën dhe tani është koha që t’i kujtoni vetes se çfarë është e rëndësishme për ju e çfarë jo. Njerëzit kanë rëndësi, jo sendet. Nguliteni në mendje./tvklan.al