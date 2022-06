Horoskopi 14 Qershor 2022

08:20 14/06/2022

Dashi-Hëna është në dizavantazh me shenjën tuaj, duhet të qëndroni të qetë dhe të mos trazoni më shumë ujërat në aspektin e ndjenjave emocionale. Edhe në punë mbizotëron lodhja dhe ndiheni pak të plogësht, më mirë mos e teproni me asgjë për sot.

Demi-Situatë shumë interesante me mundësi për takime të veçanta. Plutoni vijon udhëtimin e tij në shenjën mike të Bricjapit. Dita do të nisë harmonike sot e po e tillë do të vijojë deri në mbrëmje. Nëse ka pasur probleme në punë, tani është koha për të përmirësuar gjërat.

Binjakët-Dielli shtrin cilësitë e tij në shenjën tuaj duke ju ofruar edhe për sot kthjelltësi gjykimi sidomos nëse keni lindur në dhjetëditëshin e tretë. Çdo diskutim i lindur orët e fundit me partnerin duhet të shuhet. Nëse keni filluar të tundoheni për të provuar fatin në punë, kartat janë në favorin tuaj.

Gaforrja-Urani ndodhet i lutuar në shenjtën mike dhe aleate të Demit. Ky pozicion do të japë disa efekte të përziera për shenjën tuaj. Në dashuri, të paktën për disa ditë, lërini gjërat të rrëshqasin ashtu siç vijnë. Kurse në punë, lajmet e mira që prisnit më në fund nisin të afrohen.

Luani-Plutoni vijon t’ju ndihmojë të mbani situatat nën kontroll në jetën private dhe atë shoqërore. Ende nuk është dita më e mirë për dashurinë, por diçka po lëviz, ndonëse me ngadalë. Shmangni diskutimet në punë dhe përpiquni të përfshiheni në ekip së bashku me kolegët e tjerë.

Virgjëresha-Ndikimet pozitive sot vijnë nga vendosja e Hënës në shenjën e Akrepit. Vërtet një horoskop premtues për ndjenjat këtë të ditë, yjet ju buzëqeshin. Në punë nuk ka ardhur ende koha për të ulur ritmin. Venusi ju bën tepër tërheqës sot dhe shton libidon, sidomos nëse keni lidhur midis 20 gushtit dhe 12 shtatorit.

Peshorja-Dielli ju buzëqesh sot nga shenja mike e Binjakëve dhe ju mbush me ide për projekte dhe nisma të reja. Sot gjithashtu keni Hënën në shenjën e Akrepit dhe diçka pozitive mund të ndodhë pasdite. Dyshimet për punën gradualisht do të shuhen.

Akrepi-Po filloni të vendoseni në qendrën e një skene të re zodiakale plot surpriza të këndshme për të ardhmen e afërt. Do të jetë e mundur të takoni një person të veçantë që ju shfaqet papritur. Në momente të caktuara, në punë, ndiheni të lodhur dhe të plogësht, keni nevojë të pushoni më shumë.

Shigjetari-Vendosja e Jupiterit në Dash ju nxit të shmangni përplasjet e drejtpërdrejta. Nëse ka dy histori të ndryshme në jetën tuaj, ju duhet të bëni një zgjedhje përfundimtare për të mos i prishur të dyja. Një ditë e plogësht, por mund ta shihni që në përgjithësi po rikuperoheni në punë.

Bricjapi-Dyshja Venus – Mërkur ju hap rrugën e njohjeve të reja në këtë ditë të bukur vere. Qielli do të jetë disi i paqartë në orët e para të mëngjesit, por gjërat në mbrëmje do të shkojnë shumë më mirë. Në punë keni përgjegjësi të mëdha dhe kjo ju rëndon. Mos harroni që një pjesë të kohës duhet t’ia kushtoni familjes.

Ujori-Familja është në qendër të mendimeve tuja për sot. Ajo ju lejon shmangni shpërqendrimet e mëdha. Skena zodiakale paraqitet disi e paqartë, është një kohë kur diskutimet edhe me njerëz të këndshëm nuk mungojnë kurrë. Ka një dëshirë për të ndryshuar, por nuk mund të bëhet shumë në këtë periudhë.

Peshqit-Skuadra Venus-Merkur-Uran është gjithmonë e pritur në shenjën tuaj “mike” të Demit dhe ju mbron duke sjellë një gjendje të mirë shëndetësore dhe përmbushje emocionale që vjen nga familja, miqtë dhe dashuria. Përpiquni të flisni qartë sot. Në punë së shpejti do të ketë lajme të mëdha, diçka do të zhbllokohet./tvklan.al