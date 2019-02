Horoskopi 14 Shkurt 2019

Dashi – Ju mendoni se mund të merrni gjithçka dhe t’ia mbathni. Ndoshta edhe mundeni, të paktën në afatin e shkurtër. Por në afatin e gjatë, çdo veprim i pamenduar mirë do të sjellë pasoja për ju.

Demi – Javët e fundit keni qenë në shërbim të të tjerëve, por tani që ndikimi i Marsit, planetit të egos dhe energjisë, po lëviz në drejtim të shenjës suaj, rolet do të ndryshojnë. Tashmë nuk keni pse merrni urdhra nga ata që nuk i respektoni.

Binjakët – Sot ka rrezik të shikoni probleme edhe aty ku në fakt nuk ka të tillë. Ju jeni një shenjë aventuriere, kështu që kaloni mbi frikën dhe gëzoni jetën.

Gaforrja – Fakti se keni pushtet t’i bëni të tjerët të bëjnë gjërat që ju doni, nuk do të thotë se ju duhet ta përdorni atë për këtë qëllim. Edhe nëse e përdorni, sigurohuni që në ato që bëjnë, të kenë përfitime edhe vetë ata.

Luani – Çdokush që mendon se ju nuk keni gjithçka duhet për të arritur majat në profesionin tënd do të rezultojë gabim në javët e ardhshme. Me Marsin që po lëviz në fushën e karrierës së shenjës suaj, asgjë nuk do t’ju ndalojë.

Virgjëresha – Dikush me të cilin po punoni ju nuk po operon me të njëjtën ndershmëri si ju, kështu që përgatituni të keni edhe shkëputje të mundshme të marrëdhënieve. Mos kini frikë, mund t’ia dilni edhe i vetëm.

Peshorja – Nuk e keni të vështirë të jetoni dhe t’i lini të tjerët të jetojnë, por diçka ju bën më pak falës se zakonisht. Keni gjithë të drejtën të keni dyshime mbi persona të caktuar, por mos e lejoni këtë t’ju konsumojë mendërisht apo emocionalisht.

Akrepi – Jo në gjithçka që thoni dhe mendoni keni gjithmonë të drejtë. Duhet të tregoheni më të kujdesshëm me përdorimin e fjalëve sot. Keni mjaftueshëm kundërshtarë dhe nuk keni nevojë për të rinj.

Shigjetari – Mendoni se keni gjetur një rrugë më të shkurtër për tek suksesi, por në të përfshihen rrengje për të cilët mund t’ju duhet të paguani më vonë. Ka vetëm një rrugë për t’ia dalë: Nis punën herët dhe puno deri vonë.

Bricjapi – Kjo me shumë gjasa do të jetë një prej kohëve më të mira të të gjithë vitit për ju. Mos lejoni që frika t’ju ndrydhë, pasi Çdo dështim do të pasohet nga shumë suksese.

Ujori – Disa persona mund të jenë të prirur për t’i dramatizuar gjërat sot, dhe një person i tillë mund t’ju shkaktojë kohë të vështira sot. Mos bini pre e emocioneve, qëndroni të qetë.

Peshqit – Marsi lëviz në fushën e komunikimeve të shenjës suaj, duke ua bërë më të lehtë të gjeni fjalët e duhura për çdo situatë. Duhet të keni parasysh se herë pas here mund të bëheni edhe i vrazhdë. Shfaqni vetëbesim, jo agresivitet. /tvklan.al