Horoskopi 14 Shkurt 2023

08:38 14/02/2023

Dashi

Ditën e sotme do të ishte më mirë të qëndronit të qetë dhe të shmangni diskutimet, veçanërisht me partnerin. Këtë ditë Shën Valentini shijojeni çdo moment. Nga aspekti profesional, do të prisni lajme të reja që do ju lumturojnë pa masë.

Demi

Sot Marsi hyn në shenjën tuaj, ndaj dhe prisni një ditë plot energji. Dashuria do të jetë fokusi i ditës tuaj pasi një surprizë nga njeriu i zemrës do ju bëjë ditën dhe më të bukur. Gjithashtu edhe në punë energjia pozitive do ju rrethojë.

Binjakët

Tregohuni të kujdesshëm në dashuri sepse nuk është koha ideale për takime të reja apo për të përparuar në një marrëdhënie. Mendojini mirë hapat që do të merrni pasi mund të pendoheni. Në punë është më mirë t’i merrni gjërat më ngadalë.

Gaforrja

Kjo është një ditë e bukur që mund të japë kënaqësi të madhe në rritjen tuaj profesionale. Lajme të mira ju presin në punë. Në aspektin sentimental, ka disa gjëra pezull të cilat duhen sqaruar njëherë e mirë ndaj dhe mos ngurroni t’i shprehni ndjenjat dhe mendimet tuaja.

Luani

Kjo është një periudhë shumë e bukur për dashurinë falë edhe ndikimit të mirë të Hënës. Ju i jeni përkushtuar kaq shumë punës që shumë shpejt do ju sjellë suksesin e merituar për të cilën ëndërroni, por ndoshta duhet të merrni pak më shumë kohë për veten tuaj dhe t’i kushtoni më shumë rëndësi ndjenjave.

Virgjëresha

Gjithnjë e më shumë siguri do të ndjeni në marrëdhënien tuaj të dashurisë, ndaj lëreni veten të lirë dhe shprehni emocionet tuaja pa ndrojtje. Sa i përket punës, gjithçka po shkon mirë. Vazhdoni kështu sepse do të arrini atë për të cilën po punoni kaq fort.

Peshorja

Kohët e fundit jeni ndjerë paksa të mbingarkuar dhe ndiheni sikur puna që po bëni nuk po ju sjell përfitime financiare për të ardhmen. Mendohuni mirë nëse kjo është puna që ju doni. Duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të shmangni grindjet me partnerin për shkak të stresit të akumuluar prej kohësh.

Akrepi

Puna po ecën mirë, por për disa arsye nuk duket e mjaftueshme pasi po ndiheni të lodhur dhe nuk keni kohë për t’iu përkushtuar pasioneve apo ndjenja tuaja. Në aspektin sentimental, keni nevojë që njeriu juaj i zemrës të ju shprehë hapur ndjenjat e tuaja.

Shigjetari

Yjet e sotëm ju japin mundësinë të bëni çfarë të doni, ndaj vazhdoni me projekte të reja dhe do të nxisni kreativitetin tuaj. Në marrëdhënien e dashurisë, kushtojini më shumë vëmendjen partnerit/es tuaj pasi duket sikur e keni lënë pas dore.

Bricjapi

Në dashuri do ketë disa debate me partnerin/en tuaj ndaj bëni kujdes dhe kontrollojini fjalët tuaja pasi mund të kenë ndikim negativ në marrëdhënien tuaj. Në punë jeni ende duke kërkuar rrugën tuaj, ndaj dhe mos ndaloni të kërkoni derisa të gjeni atë që e bëni me pasion.

Ujori

Mos i nënvlerësoni takimet e reja, ato mund të kthehen në diçka të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Në punë ka kaq shumë kohë që po punoni për të arritur qëllimin që i keni vënë vetes. Mos u demoralizoni në asnjë moment pasi ajo që doni, do të vijë më shpejt nga se e prisni.

Peshqit

Shprehni ndjenjat tuaja në këtë Shën Valentin pa frikë dhe pa u menduar shumë gjatë. Kjo do ju gëzojë ju dhe njeriun tuaj të zemrës. Në aspektin profesional, bëjeni çdo gjë me shumë qetësi dhe maturi./tvklan.al