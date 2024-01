Horoskopi 15 Janar 2024

08:17 15/01/2024

Dashi

Perspektiva e tranzitit planetar udhëhiqet nga pozicioni i shkëlqyer i Uranit në fqinjin e mirë të Demit. Afërdita, nga ana tjetër, është në Shigjetar dhe ju bën të menaxhoni çdo detyrë që ndodh në jetën e përditshme sot me shpejtësi, shkathtësi dhe entuziazëm, veçanërisht në sferën familjare. Përballuni me sfidat me aftësinë tuaj natyrore.

Demi

Hëna dhe Jupiteri, Neptuni dhe Plutoni vazhdojnë t’ju buzëqeshin, Marsi dhe Mërkuri gjithashtu ju mbështesin fuqishëm nga Bricjapi, duke ju dhënë konkretitet dhe energji në çdo veprim që do të kryeni. Asnjë planet i njohur nuk është kundër jush! Dhe ky është një fakt absolutisht i rrallë. Përfitoni nga kjo situatë e favorshme për të ndjekur qëllimet tuaja me vendosmëri.

Binjakët

Kjo e hënë e mesmuajit manifestohet me ulje-ngritje. Jeni të ngacmuar nga Saturni dhe ju duhet të përballeni me një situatë disi të çrregullt në familje, të cilën megjithatë arrini ta zgjidhni me qëndrueshmërinë e zakonshme. Në çdo sfidë, fleksibiliteti juaj mendor do të jetë çelësi për të kapërcyer pengesat.

Gaforrja

Mërkuri, Marsi, Dielli dhe Plutoni: ka katër trupa qiellorë që ju kundërshtojnë sot! Neptuni tek Peshqit do t’ju japë qetësi, ekuilibër, intuitë të thellë, gjithashtu për të përballuar situata të vështira dhe ngjarje të papritura që do t’ju pikojnë në rrugën tuaj. Jeta familjare kërkon vëmendje, por aftësia juaj empatike do t’ju udhëheqë.

Luani

Afërdita në Shigjetar është në një kënd pozitiv, kjo situatë astrale ju mundëson një marrëveshje me fat në familje, veçanërisht me vajzat dhe djemtë, motrat dhe vëllezërit. Fotografia e sotme astrale do t’ju ofrojë shumë stimulime të kryqëzuara që do t’ju sjellin strese të ndryshme dhe gjithashtu kënaqësi diskrete në fusha të ndryshme të jetës suaj.

Virgjëresha

Nga Dielli në Merkur, nga Marsi Plutoni (në shenjën e fuqishme të Bricjapit), nga Urani në Jupiter (në Demi sensual) qielli juaj do të marrë shumë ndikime të dobishme. Shumica e planetëve janë në favorin tuaj. Në shtëpinë tuaj dhe në fushën miqësore do të mund t’i përballoni situatat me pragmatizëm dhe të arrini rezultate pozitive.

Peshorja

Është e nevojshme të angazhoheni, t’i përkushtoheni jetës tuaj familjare dhe sentimentale, duke lënë mënjanë për momentin të gjitha angazhimet tuaja konkrete, ambiciet tuaja personale, projeksionet tuaja ndaj asaj shoqërore apo të kësaj bote, të cilat gjithashtu ju stimulojnë kaq shumë. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse kohët e fundit keni lënë pas dore dinamikën e familjes. Kushtojini kohë forcimit të lidhjeve emocionale dhe shijoni momentet e qetësisë me të dashurit tuaj.

Akrepi

Planeti juaj kujdestar, Plutoni, së bashku me dy kampionët e tjerë të shenjës suaj, Mërkuri dhe Marsi, të gjithë në Bricjap, kanë fuqinë t’ju rrënjosin një aftësi të mirë për të menaxhuar pjesën aktive dhe racionale të personalitetit tuaj. Saturni, në shenjën aleate të besuar të Peshqve, ju ofron mbështetje në reflektimin dhe balancimin e vendimeve tuaja.

Shigjetari

Nga fqinji i mirë Bricjapi, Marsi, zot i aftësisë për të pohuar veten dhe për të dalë, i dobishëm për shenjën tuaj, gjallëron ndjeshëm jetën tuaj të përditshme. I ndjeni ndikimet e mira të tij, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen nga data 24 nëntor deri më 3 dhjetor. Bëhuni gati për të kapur mundësitë që ju ofron jeta.

Bricjapi

Pozicioni i Hënës te miqtë tuaj Peshqit ju stimulon të dëshironi të ndryshoni të paktën në mënyrë ideale disa çështje që lidhen me pjesën më të thellë të vetes. Një partnere e jashtëzakonshme planetare ju ndihmon! Në anën tuaj ju keni, ndër planetët e tjerë, Neptunin në një cep të dobishëm që ju ofron intuitë dhe kreativitet për të eksploruar dimensione të reja të personalitetit tuaj.

Ujori

Hëna, Saturni dhe Neptuni, në një pozicion të dobishëm dhe vendimtar duke qenë se ata zënë shenjën e fqinjit të mirë të Peshqve, ofrojnë një pamje mjaft pozitive të kalimeve. Kjo treshe e frikshme jep vendime të shpejta, një shpërthim vullneti dhe aftësi për të kapur shpejt çdo mundësi që paraqitet. Përfitoni nga kjo periudhë e favorshme për të realizuar projektet tuaja.

Peshqit

Parashikimi i drejtë i lëvizjeve qiellore. Në fakt, pothuajse shumica e trupave qiellorë punojnë në favorin tuaj, duke ju lejuar të veproni për më të mirën në shumë fusha të jetës tuaj. Vetëm Afërdita ju shikon të turbullt nga Shigjetari dhe nuk ju favorizon veçanërisht në fushën e marrëdhënieve të dashurisë. Sidoqoftë, mbështetja e Jupiterit, Uranit dhe Plutonit ju ofron forcën dhe vendosmërinë e nevojshme për të kapërcyer pengesat./tvklan.al