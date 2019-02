Horoskopi 15 Shkurt 2019

Dashi-Përpiquni që të mos i merrni gjërat më seriozisht sa duhet sot, sepse mund të përfundoni duke kaluar në ekstreme dhe duke thënë gjëra të cilat mund t’ju kthehen kundër.

Demi-Ditët në vijim do të viheni në provë. Ajo që mund të ndodhë mund të mos ju pëlqejë, por do ta tejkaloni si situatë dhe për këtë duhet të gjeni mënyrën më të mirë dhe më pak të dëmshme.

Binjakët-Përpiquni që ta ndryshoni disi rutinën e përditshme, sepse nëse vijoni të bëni të njëjtën gjë për një kohë të gjatë, nuk është aspak e habitshme që të mërziteni. Qoftë edhe një ndryshim i vogël mund të sjellë rezultate pozitive.

Gaforrja-Dy tre ditët në vijim do të hasni disa pengesa. Lajmi i mirë është që një prej periudhave më të bukura të vitit do të vijë. Keni shumë për t’u gëzuar ndaj mos u demoralizoni nga gjërat e vogla.

Luani-Nëse i kërkoni një nder dikujt sot, ata do të bëjnë gjithçka kanë në dorë për t’ju ndihmuar. Duhet ta keni të qartë se në këtë mënyrë do të jeni borxhli ndaj tyre. Më vonë gjatë muajit ata do të presin diçka në këmbim nga ju.

Virgjëresha-Rivalët dhe konkurrentët tuaj duket se po bëjnë gjithçka munden për t’ju ngadalësuar, por nuk do të mund të bëjnë asgjë për t’ju penguar. Ndaj vijoni rrugën që keni nisur dhe mos lejoni që sjellja e tyre të ndikojë sadopak tek ju.

Peshorja-Mos u përpiqni më shumë sa duhet për t’i bërë përshtypje dikujt sot, lërini ata të vijnë tek ju një herë. Nëse i krijoni përshtypjen se nuk ju intereson shumë se çfarë mendimi kanë për ju, mund t’i inkurajojë që të mendojnë më mirë për ju. Njerëzit janë të çuditshëm.

Akrepi-Nëse dikush ju mërzit sot në punë, duhet t’ia bëni të qartë se nuk keni ndërmend të merreni me sjelljen e tyre. sa i përket mendimeve të tyre, dikush duhet t’ia kujtojë se ka ndryshim mes fakteve dhe fantazisë.

Shigjetari-Është diçka shumë e mirë që shqetësoheni për një mik apo koleg i cili po kalon probleme në jetën personale, por përveç rastit kur ata ju kërkojnë që të përfshiheni, bëni mirë të mbani distancën. Kjo është një nga ato situata që duhet t’i zgjidhin vetë.

Bricjapi-Duhet të tregoheni të sinqertë me një mik që nuk ka bërë punën më të mirë të mundshme dhe po kërkon simpatinë tuaj. Po sigurisht që mund ta ngushëlloni, por ata duhet të jenë të ndërgjegjshëm për faktet dhe mbi të gjitha duhet të përballen me dështimin e tyre.

Ujori-Dikush me të cilin ju lidh puna apo jeta sociale, po tregohet më dominues sa duhet dhe me gjasë do të përfundoni duke i qëndruar larg. Kjo është diçka shumë pozitive, tregojuni që nuk do të lejoni askënd t’ju tërheqë prej hunde.

Peshqit-Mos u mërzisni nëse gjërat nuk shkojnë sipas planit sot, nesër gjithçka do të duket më mirë dhe më e lehtë për t’u përballuar. Ata që ju rrethojnë nuk e kanë ende të qartë se qetësia që u tregoni është vetëm maja e ajsbergut.//tvklan.al