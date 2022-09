Horoskopi 15 Shtator 2022

08:20 15/09/2022

Dashi

Ndoshta është më mirë të qëndroni në shtëpisë dhe të shijoni një film të mirë sonte. Nëse njerëzit pyesin se si po kaloni, jini të sinqertë. Të tjerët do të jenë në gjendje të shohin drejtpërdrejt përmes jush, ndaj mos u përpiqni t’i fshihni ndjenjat tuaja. Sot është një ditë e mirë për ju, shfrytëzojeni.

Demi

Mendimi juaj është i qartë dhe i fokusuar. Përdorni mendjen tuaj depërtuese për të përmbushur detyrat mendore. Natyra juaj intensive është e fuqishme, ndaj veproni me mençuri. Dita e sotme mund të jetë një ditë në të cilën njerëzit e tjerë e kuptojnë se ju me të vërtetë nuk jeni aq të çmendur sa menduan në fillim.

Binjakët

Mos jini të nxituar në veprimet tuaja dhe merrni kohë për t’i menduar gjërat. Ju keni një lidhje të veçantë me ndjenjat tuaja sot që mund të ndihmojë në pastrimin e një pjese të mjegullës në të menduarit tuaj. Ndjeshmëria juaj ndaj të tjerëve është jashtëzakonisht e fortë. Njerëzit do të tërhiqen veçanërisht nga kjo anë e juaja, veçanërisht sonte.

Gaforrja

Lëre mënjanë natyrën tënde e të bërit biznes dhe fokusohu te ndjenjat e tua. Ju mund të jeni pak mbrojtës ndaj emocioneve tuaja, por kuptoni se shumë nga ato që ndjeni përjetohen më së miri duke ia shprehur të tjerëve. Depërtoni thellë dhe merrni kontakt me atë që ju me të vërtetë besoni se është thelbi i çështjes. Mendimi juaj është i qartë siç mund të jetë sot, prandaj kënaquni!

Luani

Telefononi ose shkruani një letër një miku sot. Truri juaj mund të ndihet sikur është ngecur në një gropë, gjë që ndoshta korrigjohet më së miri duke i ndarë këto ndjenja me të tjerët.

Virgjëresha

Gjërat rrjedhin mirë për ju sot, ndaj shijoni çdo rreze dielli që ofron kjo ditë. Intuita juaj është veçanërisht e fortë dhe keni një aftësi të çuditshme për të kuptuar ndjenjat e njerëzve të tjerë. Dhuratat tuaja edukative janë shumë të kërkuara nga ata përreth jush. Ata do të kenë nevojë për një shpatull të ndjeshëm për t’u mbështetur. Vetëm sigurohuni që të mos e humbni veten në këtë proces. Kurseni pak energji.

Peshorja

Pavendosmëria e njerëzve të tjerë mund t’ju bëjë të ndiheni të frustruar dhe të mbërthyer sot. Mos mendoni se keni nevojë të prisni që të tjerët të vendosin përpara se të veproni. Bëj atë që duhet të bësh dhe të tjerët do ta arrijnë kur të jenë gati. Ju nuk jeni përgjegjës për mirëqenien e të tjerëve. Përqendrohuni tek vetja.

Akrepi

Mund të jetë shumë më e lehtë se zakonisht t’i shprehni emocionet tuaja dikujt sot. Nëse keni pasur diçka në mendjen tuaj për një kohë, tani është koha për ta thënë atë. Ju do të jeni në gjendje të përshkruani një pamje të qartë të ndjenjave tuaja të vërteta. Shprehuni me besim në mënyrë që të mos dukeni të pafuqishëm. Ndjeshmëria juaj është një dhuratë që të tjerët do ta njohin dhe vlerësojnë.

Shigjetari

Ju mund të ndiheni sikur keni ngecur në një moçal, prandaj vishni çizmet tuaja dhe jepni më të mirën. Kjo është gjithçka që mund të bësh. Njerëzit mund të jenë tepër të prekshëm dhe të padurueshëm me shaka qesharake, edhe nëse ato janë të sjellshme. Mundohuni të mos u jepni kuptim gjërave që duken konfuze tani. Kthehu tek ata pas dy ditësh.

Bricjapi

Intuita juaj është shumë e mprehtë sot dhe qëllimi juaj mendor është në objektiv. Njerëz të tjerë mund të zhyten në moçal, por ju jeni goma e shpëtimit tek e cila mund të kapen. Qartësia juaj e mahnitshme mendore do të jetë e paçmueshme gjatë gjithë ditës. Ju do të jeni në gjendje t’i komunikoni qartë ndjenjat tuaja dhe do të gjeni pranueshmërinë e tyre.

Ujori

Humori i sotëm mund t’ju duket paksa i zymtë. Pse të gjithë janë kaq seriozë? Emocionet që janë krijuar ka të ngjarë të shprehen tani, njësoj si një vullkan që shpërthen nën presionin e tonëve llavë të shkrirë.

Peshqit

Sot, hiqni qafe keqardhjen. Shprehni emocionet tuaja, por mos u ndalni në to. Ndjeshmëria juaj është akute, ndaj vendosni mburojën tuaj psikike. Ju mund të merrni energji intensive të të tjerëve, kështu që jini të kujdesshëm. Simpatizoni të tjerët, por mos merrni zakonet e tyre. /tvklan.al