Horoskopi 15 Tetor 2018

Dashi – Me hënën në shenjën tuaj është mundësia e përkryer që ju të mendoni si të përmirësoni pamjen. Vetëm mos harroni diçka, nuk do të keni kurrë një shans të dytë për të krijuar përshtypjen e parë.

Demi –Jepini vetës kohë për ti menduar mirë vendimet. Ka ardhur momenti që të jeni më të qetë dhe mendja juaj të pushojë së menduar. Do keni kontakte me njerëz të rinj.

Binjakët – Do të jeni ëndërrimtarë dhe kjo do ju bëjë mirë për shëndetin. Sot është dita e përsosur, për të bërë plane, pasi hëna e re do të jetë në shenjën tuaj.

Gaforrja – Sot do të mendoni për jetën tuaj dhe mënyrën që keni zgjedhur për ta jetuar. Do të bëni një retrospektive ku shumë gjëra do të donit ti ndryshonit. Mos harroni se ka disa gjëra që tashmë nuk mund të kthehen.

Luani – Jeni duke menduar që të bëni disa trajnime për të ndryshuar apo përmirësuar punën tuaj. Konsultohuni me miqtë tuaj më të mirë dhe do të merrnin zgjidhjen që dëshironi. Bëni kujdes me shëndetin.

Virgjëresha – E gjithë dita do ju ikë duke paguar fatura dhe detyrime të prapambetura. Gjatë ditës do haseni me disa njerëz që kishit kohë pa i parë. Silluni mirë pasi mund t’ju duhen një ditë në jetën tuaj.

Peshorja – Dita e sotme do ju shkojë duke menduar si të përmirësoni marrëdhënien me partnerin dhe miqtë, pasi kohët e fundit jeni sjellë keq.

Akrepi – Shëndeti do të jetë në qendër të vëmendjes tuaj sot. Do të sorollateni nëpër mjekë dhe do përballeni me disa probleme të vogla. Bëni durim dhe gjithçka do të zgjidhet.

Shigjetari –Mendoni për pushime, ngjarje sportive dhe kaloni kohë me fëmijët, pasi do të argëtoheni dhe do të ndiheni shumë të lumtur.

Bricjapi – Dita do të nisë mbarë, pasi do të merrni lajme shumë të mira. Një mik do ju bëjë ofertë të cilës nuk do i rezistoni dot. Ka ardhur momenti të ndryshoni jetën tuaj rrënjësisht.

Ujori –Kjo mund të jetë dita më e mirë e vitit për ju që të mendoni për sjelljen tuaj me të tjerët. Muajt e fundit komunikimi juaj jo i mirë, ju ka hapur telashe që dhe sot po vuani pasojat.

Peshqit – Mendja juaj do të jetë e përqendruar vetëm tek paratë. Si të bëni më shumë para, si të ndryshoni jetën tuaj, do jenë këto disa nga pyetjet që doi bëni vetes tuaj, sot gjatë gjithë kohës./tvklan.al