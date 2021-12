Horoskopi 16 Dhjetor 2021

08:30 16/12/2021

Dashi- Ditë delikate kjo e sotmja. Është kohë e shkëlqyer për njerëzit kreativë. Do të vlerësohen shumë aftësitë dhe puna juaj e nuk do të mungojnë edhe shpërblimet. Në lidhje me partnerin ju kërkohet të keni më shumë durim. Mos diskutoni çështje që mund të ndikojnë në harmoninë e lidhjes.

Demi– Disa dyshime që keni pasur në të kaluarën mund të vërtetohen sot. Është shumë e rëndësishme që të përdorni logjikën. Mund të përballeni me një person që është afër, por komploton kundër jush. Duhet të mendoni për një partner nëse jeni beqarë. Nëse jeni çift, duhet ta mendoni për ta çuar marrëdhënien në një nivel tjetër.

Binjakët- Do të zbuloni disa tipare që nuk i keni njohur deri më sot dhe që do t’ju mrekullojnë. Nga ana tjetër, do të ndjeheni të tërhequr dhe të dashuruar me personat që ju kontaktojnë. Megjithatë në mendje keni edhe disa eksperienca të këqija. Duhet ta lini mënjanë gjithë këtë negativitet që ai të largohet.

Gaforrja– Tensioni do mbizotërojë gjatë gjithë kohës sot. Kundërshtarët po përpiqen t’ju vënë poshtë, prandaj kujdes. Do të jeni në gjendje t’i mposhti dhe atyre nuk ka për t’iu ngelur gjë veçse të pranojnë arritjet tuaja. Takohuni me miqtë dhe kaloni kohë sa më të bukur dhe mos i refuzoni këshillat.

Luani– Sot duhet të reflektoni me kujdes. Keni shumë nevojë që të kuptoni artin e balancës dhe të realitetit me vizionin tuaj. Planet janë me të vërtetë ambicioze, por duhet të kuptoni që ka vështirësi. Mirëpo nga ana tjetër do të keni mundësi të kaloni mirë me dikë të këndshëm që qëndron pranë zemrës suaj.

Virgjëresha– Ditë harmonike dhe plot surpriza. Mos pyesni shumë pse gjërat ndodhin papritur ose pse vonohen. Kjo mund të jetë gjë e mirë për ju, mund të jetë avantazh. Eksperimentimi me gjëra të reja mund t’iu bëjë mirë. Në planin financiar nuk duhen marrë vendime të përshpejtuara sepse papritmas mund të ketë edhe tronditje.

Peshorja– Sot duket një ditë e përkryer për të vlerësuar situatën aktuale dhe për t’u dhënë përparësi projekteve. Nëse prej disa kohësh keni përtuar, sot do të gjeni të gjithë energjinë e mjaftueshme për të organizuar punën siç duhet. Gjithashtu fokusohuni tek njerëzit që ju qëndrojnë pranë. Shiheni me kujdes mënyrën si flasin dhe sillen me ju.

Akrepi- Sot do të jeni dominues. Dëshironi të merrni drejtimin dhe të tregoni se jeni autoritarë. Sidoqoftë duhet të bëni kujdes mos ta teproni. Ndonëse mendoni se dini më shumë dhe mund t’i përballoni më mirë situatat, duhet të përpiqeni për bashkëpunim dhe harmoni për të përfunduar disa projekte.

Shigjetari– Përgjithësisht jeni shumë të qartë. Por sot aftësia për të menduar me arsye do të vështirësohet për shkak të problemeve personale dhe pasigurive. Tani nuk është dita e duhur për të nisur një projekt të ri, ose një lidhje dashurie. Kujdes mos merrni vendime të gabuara.

Bricjapi– Tani që debatet kanë përfunduar dhe qielli është pastruar bëni kujdes me ato që thoni. Dikush që konsideroni të afërt nuk do t’iu tregojë një anë tjetër. Peshojini mirë fjalët para se t’i nxirrni nga goja. Mundohuni të flisni për veten ose personin që keni përballë. Mos u merrni me persona të tretë.

Ujori- Problemet që ju dalin përpara përpiquni t’i mposhtni me buzëqeshje. Karakteri juaj është shumë pozitiv dhe do t’iu shoqërojë gjatë jetës. Ju kërkohet shumë durim sot në lidhje me partnerin. Bëni kujdes me ato që thoni nëse doni që të keni harmoni në çift. Gjërat e vogla mund të nisin probleme të mëdha.

Peshqit– Nuk do të jetë një ditë e lehtë e herë pas here do ndiheni keq nga kritikat apo debatet e ashpra. Sot mund të keni disa mosmarrëveshje të vogla në çift. Është e rëndësishme të mos merreni me gjërat e vogla. Mundohuni t’ua tregoni problemet personave që ju ndodhen afër./tvklan.al