Horoskopi 16 Janar 2019

Dashi – Nëse ju duhet të impresiononi dikë me pushtet, tani është koha e duhur ta bëni. Gjithçka që do të bëni do të shikohet me përzemërsi nga punonjësit tuaj. Tregojuni se sa të mirë jeni.

Demi – Sa më i madh të jetë problemi me të cilin do të përballeni sot, aq më shumë do ta pëlqeni. Përveç të tjerave, kjo ju jep mundësi të shfaqni aftësitë tuaja të mëdha. Madje ju mund të kaloni një pjesë të madhe të ditës duke zgjidhur problemet e të tjerëve.

Binjakët – Gjithçka keni për të thënë thuajeni thjeshtë dhe futuni direkt e në temë, pasi sa më shumë ta komplikoni aq më pak gjasa ka që bashkëbiseduesi juaj ta kuptojë. Jo çdokush është i njohur me mënyrën tënde të trajtimit të fjalëve.

Gaforrja – Jeta është shumë e shkurtër për tu marrë me gjëra që nuk do të ndodhin kurrë, kështu që shpëtoni nga të gjithë këto mendime negative në të cilat po notoni. Veproni sikur asgjë nuk po shkon për keq dhe ashtu do të ndodhë.

Luani – Si mund ta përmirësoni situatën tuaj të punës? Sipas planeteve, kjo është një kohë e mirë për të shikuar më me kujdes metodat tuaja të përditshme dhe më pas të bëni ndryshimet e nevojshme. Ndryshimet e vogla kanë efekte të mëdha.

Virgjëresha – Jini i hapur dhe i sinqertë me këdo kë takoni sot, edhe nëse fjalët tuaja nuk vlerësohen. Nuk keni asnjë arsye të mashtroni as veten dhe as të tjerët, kështu që jini i sinqertë në opinionet tuaja.

Peshorja – Bëni mirë të jeni i këndshëm me dikë që nuk e ndjeni të silleni mirë sot. Do t’ia vlejë. Kjo do të krijonte efekte pozitive në ambientin përreth, gjë nga e cila do të përfitonit edhe ju.

Akrepi – Kjo është vërtetë një kohë e mirë për të gjitha llojet e komunikimeve, edhe nëse merrni ndonjë lajm të keq. Mos prisni që të tjerët t’ju kontaktojnë ju, por dilni dhe bëni që zëri juaj të dëgjohet.

Shigjetari – Do të mësoni diçka interesante, dhe me gjasa dobiprurëse, në 24 orët e ardhshme. Çështja është se sa mirë do të arrini ta përdorni atë? Informacioni është aty, nëse ju nuk e përdorni, mund të jeni të sigurt se rivalët tuaj do ta përdorin atë.

Bricjapi – Do ju duhet të merrni disa vendime nga tani deri në momentin që Dielli të lërë shenjën tuaj në fundjavë. Mblidhni mendjen dhe harxhojeni kohën duke punuar mbi ëndrrat dhe skemat tuaja. Ora kalon, edhe shpejt madje.

Ujori – Për momentin nuk doni të keni të bëni shumë me botën përreth dhe nuk ka asgjë të gabuar me këtë. Është edhe natyrale. Gjeni një vend të qetë ku mund të jeni vetëm me mendimet tuaja dhe nisni të bëni plane për të ardhmen.

Peshqit – Teksa të gjithë nxitojnë dhe vrapojnë sa andej këndej, ju vazhdoni të jeni mishërim i qetësisë. A dini diçka që pjesa tjetër e botës nuk e di? Po, e dini. Nga eksperienca e dini që nuk ia vlen të mërziteni apo entuziazmoheni për asgjë./tvklan.al