Horoskopi 16 Korrik 2022

08:31 16/07/2022

Dashi – Një ditë gjatë së cilës hapen shumë dyer për të takuar fytyra miqësore. Do të keni mundësinë të merrni jetën tuaj me vrull, të pohoni përparësitë tuaja më autentike. Një kombinim i tillë planetar ka kohë që vazhdon, por nuk është i destinuar të zgjasë pafundësisht, ndaj mbani mend këtë dhe dini si ta përfitoni!

Demi – Qielli i kësaj dite të re duket se hapet me qetësi. Lundroni në ujëra të qeta dhe përgatituni të zbarkoni drejt rezultateve të pritura, veçanërisht nëse keni lindur në dhjetëditëshin e dytë të shenjës. Do ta kontrolloni me vetëbesim dhe ide të qarta çdo fushë ku punoni e bini në kontakt. Vetëbesimi personal shtohet po ashtu.

Binjakët – Rreshtimi i planetëve sot shfaqet mjaft inkurajues për secilin nga synimet tuaja materiale dhe morale që dëshironi të arrini. Planetët ndajnë pothuajse në mënyrë të barabartë favoret duke i renditur ato në mënyrë simetrike. Venusi, Saturni, Hëna dhe Jupiteri pozitiv, shërbejnë si kundërpeshë për negativitetin e Neptunit.

Gaforrja – Kjo ditë e mes verës hap një fazë të re që ju vendos përpara disa zgjedhjeve themelore në fusha të ndryshme të jetës suaj. Dhe ju përzieni guximin me intuitën, arsyetimin e kthjellët me aftësinë për t’u përshtatur me të papriturën. Vendosni ekuilibrat në familje dhe ndihmoni për të kthyer harmoninë.

Luani – Hapet sot një ditë e re premtuese dhe ju tashmë e gjeni veten duke fluturuar në lartësi të mëdha! Jupiteri ju lumturon shpirtin, veçanërisht nëse festoni ditëlindjen nga 25 Korriku deri më 2 gusht. Ndërsa fati hap rrugë të reja, zbuloni se ai gjithashtu hap disa mundësi që më parë i kishit anashkaluar.

Virgjëresha – Pothuajse të gjithë planetët ju japin mundësinë të pohoni veten. Nga Urani te Mërkuri, të dy në dy shenjat miqësore të Demit dhe të Gaforres, nga Marsi te Plutoni që janë të gjithë në anën tuaj. Vetëm Neptuni dhe Venusi ju pengojnë nga shenja e Peshqve dhe Binjakëve, duke ngadalësuar disi përparimin e objektivave tuaja.

Peshorja – Një panoramë disi e paqartë e Zodiakut shfaqet sot për shenjën tuaj. Yjet ju rekomandojnë të mbani gjithmonë me vete në këtë mes muaji simpatinë tuaj parezistueshme për të cilën jeni të famshëm. Falë humorit tuaj të mirë dhe spontan, përfitimet e Venusit te Binjakët mund të mblidhen më lehtë.

Akrepi – Mërkuri dhe Neptuni, të dy plotësisht në favorin tuaj nga shenja e Peshqve, ju hapin zemrën ndaj sjelljeve altruiste në çdo fushë: nga shoqëria në atë familjare, deri te marrëdhëniet e thjeshta dhe spontane të përditshme. Dy trupat qiellorë stimulojnë plot pozitivitet tek ju.

Shigjetari – Kalimet planetare të kësaj dite shfaqen mjaft pozitive, me Hënën dhe Jupiterin në një aspekt të shkëlqyer për shenjën tuaj, tek Ujori dhe tek Dashi i zjarrtë. Shoqërueshmëria po ngrihet në qiell dhe ju lejon të merrni pjesë në ngjarje sociale dhe kulturore me të gjithë entuziazmin që ju karakterizon.

Bricjapi – Profili planetar i ditës tregon ndikime të ndryshme dhe të kundërta. Sidoqoftë, në përgjithësi, ky është një konfigurim i matur që cilësitë specifike të Bricjapit ju lejojnë ta shfrytëzoni siç duhet. Urani, Plutoni dhe Neptuni ju shtyjnë të guxoni dhe të zhyteni në zbulimin e kontakteve të reja të ndryshme.

Ujori – Është energjia juaj e shkëlqyer personale ajo që drejton ditën. Në projektet në të cilat besoni, dini gjithmonë të vendosni një majë imagjinate, të cilën e konsideroni përbërësin thelbësor për të dhënë një tjetër prekje, të jeni vetvetja. Në thelb jeni shumë konkretë dhe racionalë.

Peshqit – Një Diell romantik dhe gjithashtu Mërkuri në shenjën e aleatit tuaj të besuar të Gaforres ju gëzon këtë ditë të mesit të verës, duke ju dhënë energji, vullnet për të jetuar, dëshirë për të dashur dhe për t’u dashuruar. Në familje jeni në qendër të interesave, besimit që përfaqëson një pikë referimi reale për anëtarët e tjerë.