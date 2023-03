Horoskopi 16 Mars 2023

16/03/2023

Dashi – Mos prisni që gjërat të ndodhin vetë, veproni para kohe për të arritur atë që dëshironi. Mos e shtyni një angazhim në punë i cili duket me pak peshë, pasi do të rezultojë vërtetë fitimprurës.

Demi – Do të jetë dita ideale për t’u marrë me projekte që kanë të bëjnë me shtëpinë apo punën. Do të dini si të përshtateni në ambiente të ndryshme, duke nxjerrë në pah anën tuaj më të mirë.

Binjakët – Hëna në kundërshti me Mërkurin dhe Uranin, do të bëjë që të jeni të acaruar. Mos e humbni durimin përballë situatave të sikletshme dhe vështirësive të ndryshme. Kujdes me shëndetin.

Gaforrja – Në raportet në punë por edhe në atë personal me partnerin/en do të keni mundësi shumë të mira për të pasur sukses. Dita do të jetë e mbarë në sajë të bujarisë së Hënës. Mbani diçka parasysh, jepini prioritet vetëm asaj që vlen vërtetë.

Luani – Dita e sotme do të jetë e mbushur me komplikime të ndryshme që do të shkaktojnë nervozizëm tek ju. Do të keni debate lidhur me disa probleme me të cilat po përballeni.

Virgjëresha – Lëvizjet e planeteve kanë sjellë trazira në marrëdhënien në çift. Ditët e fundit kanë qenë plot ngjarje. Kjo ju ka vendosur në mbrojtje ku shpresoni që të ruani paqen. Ky është momenti për të eksploruar lidhjen.

Peshorja – Koherenca harmonike që keni me gjithçka, do të bëjë që të shkëlqeni këtë të enjte. Por pavarësisht pengesave me të cilat do të përballeni, do të ndiheni shumë pozitiv dhe optimistë. Sa i përket financave, situatën do ta keni nën kontroll.

Akrepi – Sot ju buzëqesh fati sa i përket parave. Prisni të takoni dashurinë e jetës. Kini kujdes me shëndetin. Një hap i gabuar mund të hedhë poshtë të gjitha ato që keni fituar deri më tani.

Shigjetari – Do të dini çfarë të bëni dhe kujt t’i jepni prioritetin e duhur, pavarësisht ndikimit negativ të Marsit në shenjën tuaj. Bëni mirë që të tregoni kujdes për çdo detaj, në mënyrë që të çoni deri në fund atë që keni planifikuar.

Bricjapi – Do të jetë pak e vështirë që të lidheni me të dashurin/ën. Jeni zakonisht të afërt, por sot do të filloni të mbani disa emocione peng. Mirëpo duhet t’ia tregoni të gjitha. Kështu marrëdhënia juaj do të forcohet më shumë.

Ujori – Në ekipin tuaj të punës do të vlerësoheni pafund për shkak se do të çoni deri në fund një projekt shumë të rëndësishëm. Megjithatë mos i tregoni projektet që keni në sirtar, pasi mund t’iu dalë situata nga kontrolli.

Peshqit – Mundohuni të flisni me partnerin/en. Është koha t’ia rihapni zemrën njëri-tjetrit. Në këtë mënyrë edhe lidhja juaj do të forcohet. /tvklan.al