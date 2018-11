Horoskopi 16 Nëntor 2018

Dashi – Sot do të kaloni një ditë me miqtë, pasi kishit shumë kohë që nuk i takonit. Do të keni mbështetjen e tyre dhe sidomos në këtë periudhë që keni më shumë nevojë se kurrë.

Demi –Sot do të jeni plot dyshime në ambientin e punës. Por mos u shqetësoni ju do të dilni fitimtarë dhe me kokën lart. Gjeni kohë për të takuar partnerin dhe kujdesuni për të.

Binjakët –Sot do të përjetoni emocione të forta. Diçka e rëndësishme po ndodh në jetën tuaj dhe ju jeni nervozë. Një çështje ligjore do jo hape telashe. Përpiquni të gjeni një zgjidhje sa më shpejt. Do të fitoni admirimin e të gjithëve në punë.

Gaforrja– Sot do të flisni për biznes që në orët e para të ditës. Beqarët do kenë një ditë të paqëndrueshme dhe nuk do arrijnë dot të fiksohen pas ndonjë personi në veçanti. Probleme serioze me financat.

Luani– Do të ketë ndryshime të mëdha në jetën tuaj që nuk i keni menduar më parë. Do të viheni përballë një zgjedhjeje të vështirë ju që jeni në një marrëdhënie dashurie. Financat do jenë të mira, do dini si ti mbani të ekuilibruara.

Virgjëresha– Sot jeni të gatshëm të qartësoni disa momente të së shkuarës tuaj si dhe të rregulloni marrëdhëniet me partnerin. Kujdes me shëndetin.

Peshorja – Situata tensioni që ju nuk i menaxhoni dot do të nxjerrin në pah shpirtin organizativ të partnerit/es. Do të jetë ai/ajo personi që do të ndreqë çdo gjë.

Akrepi– Nuk doni të jeni shumë popullorë sot dhe mjaft vendime tuajat do të kundërshtohen nga partneri/ja. Gjithsesi do të dini të argumentoni çdo gjë që keni bërë.

Shigjetari– Nëse keni lënë gjëra pezull dhe pa zgjidhur ju që jeni në çift, sot duhet të filloni të programoni se sa kohë do i kushtoni secilës prej tyre. Beqarët ka mundësi të gabojnë me zgjedhjet e tyre.

Bricjapi– Nuk keni ndihmën e yjeve sot dhe në çdo hap duhet të sforcoheni dyfish për të zgjidhur punë. Gjithsesi ju jeni mësuar me pengesa kohët e fundit. Mundësi të mira edhe për të shpenzuar.

Ujori– Ditë harmonike kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Do të keni mbështetjen e njeriut të zemrës në çdo hap dhe vendim që do merrni. Financat do jenë të qëndrueshme, sepse do dini si të shpenzoni dhe ku.

Peshqit– Njeriu i zemrës do t’ju zhgënjejë sot në qëndrimin që do të mbajë lidhur me një çështje të përbashkët. Do të mësoheni se si ti zgjidhni më mirë vetëm punët tuaja. Financat do të përmirësohen./tvklan.al