Horoskopi 16 Shkurt 2019

Dashi – Është koha tu shpjegoni veten të tjerëve, jo sepse më në fund ju keni një ide të qartë se çfarë kërkoni, por edhe si ta arrini. Komunikimi është çelësi për tek suksesi këtë fundjavë. Flisni qartë dhe me krenari.

Demi – Nëse mendoni se dikush ka nevojë për ndihmën tuaj, si në jetën personale ashtu edhe në atë profesionale, mos hezitoni. Ata do ta pranojnë me dëshirë të madhe udhëzimin tuaj.

Binjakët – Ndiheni shumë më mirë tani dhe kjo është një gjë tepër e mirë. Por kjo nuk do të thotë se duhet të injoroni gjërat që ju bënë të ndiheni keq më parë, pasi ato nuk janë venitur akoma. Qëndroni vigjilentë.

Gaforrja – Diçka që do të dëgjoni në ambientin e punës mund t’ju mbushë me zemërim, por planetët ju këshillojnë të mos shqetësoheni shumë. Nëse ndodh diçka e keqe, s’ka të bëjë me ju, kështu që merreni me qetësi.

Luani – Dikush me pozitë do ju shkaktojë një kohë të vështirë dhe reagimi juaj i parë sigurisht që do të jetë përgjigjja me të njëjtën monedhë. Por këshilloheni të mos e bëni. Po t’i injoroni, ata do të ndihen 10 herë më keq.

Virgjëresha – Gjithkush rreth jush dëshiron të bëjë diçka, ndërsa ju diçka krejt tjetër. Bëjeni. Mund të ndaheni nga të gjithë dhe të bëni atë që ju bën më të lumtur këtë fundjavë.

Peshorja – Bëni diçka e cila vërtetë ju kënaq këtë fundjavë, diçka që ju sjell buzëqeshje në fytyrë dhe ju bën të ndiheni mirë për jetën. Keni bërë sakrifica të mëdha kohët e fundit, kështu që e meritoni një vlerësim.

Akrepi – Ndryshimin mes suksesit dhe dështimit këtë fundjavë do ta vendosë shpejtësia me të cilën do të reagoni përballë ngjarjeve të ndryshme. Mos shpenzoni kohë për të peshuar të gjithë pluset dhe minuset, besojini më shumë instinktit tuaj.

Shigjetari – Ka pasur kohë gjatë javës së kaluar kur dukej sikur nuk ishit tërësisht zot i fatit tuaj, por po të shikoni pas do të kuptoni se disa gjëra kanë ndodhur për të mirën tuaj. Nxirrni mësimet e duhura dhe ecni përpara. E ardhmja e është ndritshme.

Bricjapi – Do të mësoni diçka të cilën as kolegët dhe as miqtë tuaj nuk do të duan ta dinë. Mënyra se si do ta përdorni këtë informacion është në dorën tuaj, por qëndroni pozitivë. Mos i vini në siklet njerëzit për t’u kënaqur.

Ujori – Me diellin që do të lëvizë në fushën financiare të shenjës suaj, ju nuk do të vuani për para dhe të mira materiale, por mos e teproni me shpenzime duke shpenzuar para të fituara me mund për gjëra që nuk ju nevojiten shumë. Ruani para mënjanë për ditët e vështira.

Peshqit – Jeni në humor për të nisur diçka të re, por nëse tregoheni i zgjuar prisni deri në javën e dytë të javës tjetër kur hëna e plotë në shenjën kundërshtare fillon të zbehet. Ç’është ky nxitim? Keni kohë mjaftueshëm përpara./tvklan.al