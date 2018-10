Horoskopi 17 Tetor 2018

Dashi – Sot do të keni mundësi të shkëlqyera për të planifikuar një udhëtimi jashtë. Do ju bëhet një ftesë e parezistueshme, mos u mendoni gjatë. Kjo është një mundësi e artë.

Demi – Dhurata dhe favore do të jetë dita juaj sot. Plot gëzime dhe momente të bukura ju presin edhe në mbrëmje. Mos u shqetësoni nëse dikush do të tentojë të ndërpresë humorin dhe energjitë tuaj pozitive.

Binjakët – Marrëdhënia me partnerin do të jetë në drejtimin e duhur. Miqtë do ti keni përkrah në çdo moment, prandaj mos hezitoni të jetoni momentet e lumtura. Jini gati për emocione të forta, pasi do të merrni një propozim.

Gaforrja – Rutina juaj e punës do të marrë fund, pasi e gjithë metodologjia e vjetër që përdornit nuk do të jetë më. Do të haseni me disa probleme të vogla, por ju jeni shumë të zotët për të dala nga situata të sikletshme.

Luani – Sot do të keni flirtime të befasishme dhe do të ndiheni mirë. Kjo mund të jetë një ditë me fat për shumë prej jush. Por bëni kujdes në familje, pasi një situatë do ju dalë jashtë kontrollit.

Virgjëresha – E gjitha dita juaj do të jetë e përqendruar tek rikonstruksionet që keni nisur në shtëpi. Jeni ende në mëdyshje për mobilet që do të zgjidhni. Merrini gjërat me qetësi.

Peshorja – Kjo është një ditë shumë e bukur për ju, por një debat në punë do të prishë të gjithë humorin. Mos u tregoni impulsive dhe përpiquni të matni fjalët në të kundërt do bëhet “gjëma”.

Akrepi – Bëni “miq” me llogarinë tuaj bankare sot. Nëse dikush ka nevojë për ju, mos nguroni ti ndihmoni. Nesër mund të jeni ju ne vendin e tyre.

Shigjetari –Sot mund të ndjeheni më emocional se zakonisht, sepse Hëna është në shenjën tuaj. Mund të ndodhin gjëra të këndshme prandaj mos nguroni të shijoni momentin.

Bricjapi – Në një farë mënyre, kjo është një ditë pa shqetësime për ju. Kohët e fundit keni qenë shumë te tensionuar dhe telashet shfaqeshin nga hiçi.

Ujori – Një mik mund t’ju befasojë sot. Në mbrëmje do të mund të takoni dikë që është një personazh i vërtetë. Ndërkohë, diskutimet me miqtë mund t’ju bëjnë të ndryshoni qëllimet tuaja.

Peshqit –Sot do të jeni në qendër të vëmendjes. Shefat dhe të gjithë kolegët do ju kushtojnë vëmendjen që meritoni. Diçka e papritur do ta shoqërojë këtë ngjarje. Jini të përgatitur./tvklan.al