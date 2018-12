Horoskopi 18 Dhjetor 2018

Dashi-Bëni diçka argëtuese gjatë ditëve që do të vijnë, ndonëse jo të gjithë ata që ju rrethojnë mund të jenë dakord. Kërkoni për mundësi dhe projekte të reja. Këtë javë fati është në anën tuaj dhe do të jeni të suksesshëm.

Demi-Njerëz të rëndësishëm janë krah jush, ndaj duhet të shfrytëzoni mundësinë për të arritur ambiciet që keni. Ata do të bëjnë gjithçka për t’ju ndihmuar gjatë javëve në vijim, ndaj mendoni për më lart dhe besoni vërtetë se mund t’ia dilni mbanë.

Binjakët-Ditët që do të vijnë do të keni shumë ide, një pjesë e mirë e të cilave do të vijnë e do të ikin shumë shpejt. Shënoni çfarë mendoni se mund t’ju sjellë të ardhura dhe veproni sa më parë për të arritur qëllimet që i keni vënë vetes.

Gaforrja-Jeni të ndërgjegjshëm se duhet të tregoheni të sinqertë me ata që keni pranë, por bëni mirë të prisni disa ditë, në mënyrë që të siguroheni që informacioni të jetë i besueshëm dhe i vërtetë. Në të kundërt rrezikoni që të zhgënjeni ata që keni përzemër.

Luani-Duhet të përdorni aftësitë diplomatike për të ndaluar njerëz të caktuar që të përfshihen në luftë me njëri-tjetrin. Bëni kujdes që të mos gjendeni mes dy zjarreve dhe tregoni maturi në veprimet që do të bëni.

Virgjëresha-Ndonëse mund të jeni të paduruar për të çuar përpara një projekt të caktuar, duhet të jeni të përgatitur për pengesa të mëdha që nuk do t’ju lenë të vijoni përpara. Bëni plane, por mos u përkushtoni më shumë seç duhet.

Peshorja-Kjo është një nga ato periudha kur dëshironi të jeni diplomatikë dhe t’i bëni të lumtur të gjithë ata që ju rrethojnë. Bëni kujdes me dozën e gjërave të vërteta që thoni, nuk është gjithmonë mënyra e duhur për të trajtuar situatat.

Akrepi-Faktet janë në anën tuaj dhe nuk keni ndërmend që t’i mohoni vetëm për t’i bërë qejfin dikujt, kështu që këtë javë përgatituni për telashe. Kjo në fakt është diçka shumë pozitive, ka ardhur koha për të pastruar ajrin që ju rrethon.

Shigjetari-Gjatë ditëve të para të kësaj jave duhet të tregoheni të sinqertë dhe të drejtpërdrejt me miqtë dhe njerëzit e dashur që ju rrethojnë. Nëse lini qoftë detajin më të vogël t’ju shpëtojë, mund ta gjeni veten në telashe.

Bricjapi-Sfidat që keni përpara mund të duken interesante, por sa ia vlen për t’u përkushtuar? Kjo është pyetja që duhet t’i shtroni vetes këtë javë. Kur të merrni përgjigjen, atëherë futjuni punës, ose gjeni diçka tjetër për t’u marrë.

Ujori-Çdo shqetësim që mund t’ju ketë shoqëruar përgjatë javëve që lamë pas, do t’i vijë fundi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk duhet të tregoheni të kujdesshëm ndaj atyre që keni rreth e rrotull. Jo të gjithë ju duan të mirën.

Peshqit-Shihni përpara pa asnjë lloj frike, gjëra të mrekullueshme ju presin. Mos shpenzoni kohë duke ëndërruar, por veproni për të arritur suksesin që jeni të prirur për të pasur.