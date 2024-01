Horoskopi 18 Janar 2024

08:16 18/01/2024

Dashi

Periudhë e favorshme. Ata në çift do të jenë në gjendje të llogarisin në gjeste të ëmbla dhe të zhytura në mendime, duke befasuar partnerin e tyre me vëmendje të vogla si një shënim dashurie apo një darkë me qirinj. Për beqarët është koha të dilni nga guaska juaj. Ata që punojnë në kontakt me publikun do të kenë një ditë veçanërisht me fat, me mundësi për të bërë përparime të vogla në karrierë.

Demi

Ditë e jashtëzakonshme falë hyrjes së favorshme të Hënës në shenjë. Përfitoni nga kjo energji pozitive për të përjetuar momente intensive me partnerin tuaj. Emocionet do jenë protagoniste edhe për beqarët, falë Venusit e cila thekson anën sensuale. Nga ana financiare, flukset pozitive ju lejojnë të planifikoni investime afatgjata. Neptuni ju favorizon nëse keni lindur në dekadën e tretë.

Binjakët

Jeni nën qendër të vëmendjes astral të dashurisë! Të mbështjellë me një frymë pozitiviteti, do të përjetoni një ditë romantike, ndaj me partnerin tuaj, përqafimet dhe përkëdheljet do të jenë protagonistë. Për beqarët, Hëna ndriçon sferën shoqërore. Në punë, një ditë e kënaqshme, duke fituar kolegët me simpati.

Gaforrja

Pesë yje super me fat! Periudha e mirëkuptimit të madh me partnerin, duke e mbushur marrëdhënien me momente të paharrueshme. Për beqarët, koha e përsosur për të pranuar sfida të reja sentimentale, Hëna në fakt ju mbron dhe ju jep një afinitet të madh zgjedhor me personin e ri që po ju merr trupin dhe shpirtin. Suksese pune me njohje për angazhimin dhe sakrificat.

Luani

Një periudhë jo shumë pozitive me sfida. Qielli është pak i zymtë, por asgjë serioze, edhe nëse Urani dhe Saturni janë disonantë. Në marrëdhënien tuaj në çift shmangni përfundimet e nxituara dhe përpiquni të kuptoni partnerin. Beqarët mund të përballen me trazira të brendshme. Bëni një pushim dhe fokusohuni në çështjet e punës, duke iu qasur përballjes me besim.

Virgjëresha

Hëna është miqësore, me të ndërtoni ura të forta dhe mund të planifikoni gjëra të mëdha, edhe nëse sot gjithçka mbetet në letër. Në dashuri, një ditë mjaft pozitive falë ndihmës së partnerit, e cila çon në reflektime për marrëdhënien. Për beqarët, një dashuri lozonjare mund të kthehet në diçka të thellë. Në miqësi gjeni shpërblimet e dëshiruara. Besoni në veten tuaj dhe jini të hapur për mundësi të reja pune.

Peshorja

Ditë e shkëlqyer me tranzite të favorshme astral, duke ofruar mbrojtje nga problemet e pazgjidhshme. Në dashuri, një ditë ideale për marrëdhënie intensive. Për më tepër, ata që janë beqarë dhe të gatshëm për të filluar nga e para, Venusi dhe Marsi do t’ju japin dëshirën për të joshur. Venus Benefic ju jep një gjendje të tonifikuar të shëndetit dhe formë të shkëlqyer fizike. Yjet janë të favorshëm në punë: horoskopi ju këshillon të jeni në vendin e duhur në kohën e duhur!

Akrepi

Periudha paqësore sipas astrologjisë. Koha e mirë për ndërmarrje ambicioze dhe aventura sentimentale falë ndikimit të Plutonit. Hëna në Demi favorizon vendime të mençura dhe projekte praktike në punë. Një konfuzion mund të kërkojë durim. Pak kundërshtime në familje nga Saturni dhe Venusi, por asgjë e veçantë që do të reflektojë negativisht, por do t’ju afrojë më shumë.

Shigjetari

Pritet një rënie e përgjithshme. Në dashuri, dialogu është thelbësor për zgjidhjen e problemeve, Marsi do t’ju ndihmojë t’i jepni dorën të dashurit tuaj. Konflikte të mundshme në familje. Beqarët mund të shqetësohen nga kujtimet e së shkuarës me natyrë sentimentale, këshillohet që të mos u jepni shumë peshë. Në punë, lajme të papritura. Durimi do të jetë çelësi për të kaluar ditën.

Bricjapi

Ditë me shumë fat! Lajme në dashuri dhe punë. Fleksibilitet më i madh në çift. Beqarët përfitojnë nga kontakti i ngushtë. Fundi i tensioneve të punës. Koha për të vepruar është tani! Për ata që kanë lindur në dekadën e parë dhe të dytë, së shpejti mund të shfaqen lajme të papritura në sferën sentimentale. Edhe për të tjerët, marrëdhëniet do jenë të qeta dhe të qeta, duke tejkaluar mesataren ditore

Ujori

Dite pozitive. Në dashuri, situatë lineare dhe mbështetje nga miqtë. Hëna në Demi sjell pozitivitet në çift. Kini kujdes të mos përzieni dashurinë dhe biznesin. Përfitoni nga mundësitë. Për beqarët mund të ketë tërheqje ndaj një personi që e keni takuar kohët e fundit, ndoshta në një kontekst pune

Peshqit

Një periudhë jo e keqe, më në fund do të mund të shijoni momente relaksi pozitiv. Në dashuri, beqarët që kanë pyetje të hapura në lidhje me një partner të ri të mundshëm do të gjejnë më në fund forcën për të bërë një hap përpara dhe do të deklarohen. Çiftet me siguri do të përjetojnë momente të këndshme gjatë kësaj dite./tvklan.al