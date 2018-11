Horoskopi 18 Nëntor 2018

Dashi – Sot do të përballeni me ngjarje të papritura. Do e keni shumë të vështirë të kuptoni se çfarë po ndodh me jetën tuaj. Përpiquni të mbrëmje të qëndroni në shtëpi dhe të bisedoni me partnerin dhe familjen.

Demi – Sot do të kaloni një ditë të qetë. Pasditja do të jetë më ndryshe pasi miqtë do ju bëjnë një ftesë të parezistueshme. Ka ardhur koha të mendoni më shumë për veten. Beqarët do të kenë një ditë interesante.

Binjakët– Dita do të jetë e mbushur me angazhime të shumta edhe pse është e diel. Jeni gjatë gjithë kohës duke menduar për udhëtime. Beqarët do të njohin një njeri shumë interesant. Bëni kujdes me financat.

Gaforrja–Për të ndërtuar diçka nga themelet nuk mund t’ja dilni mbanë vetë. Beqarët do jenë të vendosur sot për të gjetur personin e ëndrrave. Financat do përmirësohen falë mbështetjes së Uranit.

Luani –Gati keni arritur qëllimet tuaja ju të dashuruarit, por ju mungon vetëm një sforcim i fundit. Beqarët do kenë një ditë pa fat në dashuri, por nuk do e lëshojnë veten.

Virgjëresha– Do të luftoni me paragjykimet dhe sjelljet e të tjerëve karshi një situate të caktuar sot. Beqarët edhe pse nuk do e kenë mendjen fare te dashuria, ajo do ju trokasë vetë në derë. Financat do jenë të mira.

Peshorja –Sot do të merrni frymë lirisht dhe do të ndiheni vetvetja. Beqarët do marrin shumë ftesa për takime, ndoshta pa e kuptuar mund ta gjejnë veten me tjetër status. Financat do jenë të mira.

Akrepi –Informacioni i marrë sot, mund t’ju bëjë të mendoni për të ndryshuar punën tuaj, apo vendbanimin. Ditë e mbushur me takime interesante për beqarët. Në planin financiar pritet që të ardhurat të përmirësohen.

Shigjetari – Mundohuni të jeni më prezent në familjen tuaj. Beqarët do bëjnë edhe çmenduria për të mos qëndruar më vetëm. Financat nuk do jenë aspak të mira.

Bricjapi –Sot jeni shumë optimistë për të ardhmen tuaj ju të dashuruarit. Beqarët nuk do arrijnë dot të ndryshojnë statusin. Financat do përmirësohen në mënyrë të ndjeshme.

Ujori – Jeni përshtatur me statusin tuaj të ri dhe tani po arrini t’i zgjidhni në kohë rekord detyrat tuaja në çift. Beqarët do bëjnë për vete shumë persona. Edhe në planin financiar fati do jetë në anën tuaj.

Peshqit – Nuk keni kërkuar shumë për të gjetur atë që dëshironi si objekt material ashtu edhe një ndjenjë që doni t'ju forcohet edhe më shumë. Në planin financiar do hasni disa probleme.