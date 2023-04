Horoskopi 18 Prill 2023

Shpërndaje







09:10 18/04/2023

Dashi-Marsi dhe Dielli, planetët tuaj sundues, sjellin ngarkesa agresive, por edhe nxjerrin në pah egon tuaj aktive e të gjallë. Mbështetuni në një ekuilibër të bukur midis energjisë jetike dhe fizike që ju shoqëron gjatë gjithë ditës duke ju lejuar të menaxhoni ngjarje të vogla të paparashikuara dhe kthesa të papritura në mjedisin familjar.

Demi-Një problem familjar do t’iu mbajë të angazhuar gjatë gjithë ditës dhe do të lodheni shumë. Në punë mund të keni disa probleme, por nëse tregoheni të zgjuar mund të zgjidhet gjithçka pa pasoja të mëdha.

Binjakët-Do t’ju ndjekin nga pas eksperiencat e të kaluarës. Mos u ndikoni nga ato. Megjithatë do të vijë një moment që do t’ju mbushë ditën.

Gaforrja-Ka shumë mundësi që gjatë kësaj dite të përballeni me persona me të cilët keni nevojë të sqaroheni. Çiftet që janë në krizë, duhet të tregohen shumë të kujdesshëm, pasi rreziku i thellimit të keqkuptimeve është mjaft i madh.

Luani-Kjo nuk është koha për t’u ngadalësuar, në fakt ju duhet të rrisni ritmin e të menduarit dhe të vepruarit. Habitini dhe magjepsini njerëzit përreth me çfarë bëni dhe çfarë thoni.

Virgjëresha-Partneri zë një pjesë të rëndësishme të jetës tuaj dhe sot do të jetë shkak për të festuar. Shfrytëzojeni mbrëmjen për të organizuar diçka të veçantë dhe për të shpenzuar kohë bashkë.

Peshorja-Pranë jush gjejmë Hënën e mrekullueshme që sot ju ndriçon ditën me surpriza që prekin zemrën dhe mendjen. Mbi të gjitha përfiton jeta familjare, e prekur nga dashamirësia. Vetëm marrëdhëniet midis vëllezërve e motrave do të ndikohen negativisht nga komunikimi i vështirë.

Akrepi-Një ditë e bukur do të jetë kjo e martë për të gjithë ata që i përkasin kësaj shenje. Sot mund të merrni një lajm të mirë për punën tuaj, por duhet të keni kujdes për financat.

Shigjetari-Priten disa zënka të vogla me partnerin/en sot. Mos u irritoni ose mos u futni në argumente që nuk ia vlen. Shmangni konfrontimet.

Bricjapi-Në këtë mesjavë mund të përballeni me sfida të rëndësishme. Mund të përballeni edhe me dhimbje sa i takon fushës së ndjenjave, por mundohuni që të mos përhumbeni pas tyre.

Ujori-Mos e sforconi veten tuaj shumë. Fokusohuni në aktivitet që kanë rëndësi të madhe për ju dhe mos i lejoni të tjerët, as miqtë e ngushtë, t’ju shtyjnë të bëni më shumë se ndjeni.

Peshqit-Keni shumë shpesh tendencën për të qenë me kokën mbi re. Zbrisni ndonjë në tokë, pasi gjërat nuk janë gjithnjë siç i imagjinoni. Kohët e fundit keni marrë mjaft vlerësime, por kjo nuk duhet bërë shkak për t’u shkëputur nga realiteti. /tvklan.al