Horoskopi 19 Gusht 2022

Shpërndaje







08:12 19/08/2022

Dashi – Megjithëse Mërkuri qëndron në pozicion të kundërt duke vënë në plan të dytë të gjitha çështjet në lidhje me punën, përsëri do të arrini të sqaroni disa mosmarrëveshje në profesion.

Demi – Ndiheni disi të lodhur këtë periudhë, ndaj duhet të gjeni një zgjidhje për këtë ndjesi. Edhe në punë, angazhimet e shumta ju kanë tensionuar, ndaj mundohuni që të mbani stresin nën kontroll.

Binjakët – Është pikërisht kalimi tranzit i Mërkurit në shenjën tuaj që harmonizon jetën. Ky ndikim bën që si nga ana financiare ashtu edhe nga ana sentimentale të shkojë gjithçka mirë.

Gaforrja – Nëse kohët e fundit keni qenë në dyshim për jetën tuaj në çift dhe nuk keni ditur çfarë hapash te hidhni, sot situata do të ndryshojë. Do e kuptoni se partneri ju dashuron po aq sa ju dhe do jeni gati të hidhni hapa më tej. Ndërsa buxheti do të ketë përmirësime të mëdha.

Luani – Sot do të keni shumë probleme me partnerin tuaj dhe nuk do të merreni vesh për asgjë. Debatet dhe mosmarrëveshjet kanë për të qenë të njëpasnjëshme. Financat do të kenë disa probleme të vogla, por gjithçka do të zgjidhet shpejt. Do vlerësoheni për maturinë dhe përkujdesin.

Virgjëresha – Keni shumë planete në anën tuaj të cilët ju ndihmojnë që të përmirësoheni pas një periudhe jo shumë të favorshme në sferën personale. Edhe në nivelin profesional do të ndiheni më mirë dhe do të keni mundësi që të përmirësoheni.

Peshorja – Jeni të pavendosur për disa çështje të rëndësishme që kërkojnë një përqëndrim maksimal nga ana juaj. Mundohuni të reagoni me gjakftohtësi dhe do të bëni zgjedhjen e duhur.

Akrepi – Do të jeni tej mase xheloz për personin që keni në krah sot dhe kjo mund të sjellë debate të forta. Po nuk ndryshuat sjellje mundet të arrini atje ku nuk keni dashur. Sa i përket financave, gjendja ka për të qenë më e mire se më parë.

Shigjetari – Ditë e mbushur me pasion për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë në çdo moment dhe nuk do të keni çfarë të kërkoni më tepër nga partneri. Financat do të tronditen për shkak të shpenzimeve të pamenduara që ju do të kryeni.

Bricjapi – Jeta në çift do të jetë e mrekullueshme. Do të ndiheni mirë në çdo moment dhe nuk do të kërkoni asgjë më tepër nga sa do iu japë partneri. Financat do të jenë pozitive dhe do të kryeni të gjitha shpenzimet e menduara.

Ujori – Mes jush dhe partnerit/es mund të lindin probleme serioze. Flisni me miqtë më të ngushtë sepse ata mund t’iu japin mbështetjen e duhur. Financat do dini si t’i menaxhoni dhe gjendja nuk ka për të qenë aspak e keqe.

Peshqit – Ditë e mbushur me sukses do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të përjetoni vetëm emocione pozitive. Në planin financiar duhet të përqëndroheni më shumë tek menaxhimi i të ardhurave. /tvklan.al