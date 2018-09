Horoskopi 19 Shtator 2018

Dashi – Do të ktheheni në qendër të vëmendjes, por vetëm nëse do të tregoheni realisht të bindur për zgjedhjet e ndërmarra gjatë ditëve të fundit. Në dashuri, parashikohen disa dyshime të cilat do ju shqetësojnë dhe do ju bëjnë të pasigurtë. Kujdes me fjalët.

Demi – Meditimi dhe joga duhet të praktikohen për përfitime shpirtërore, si dhe fizike. Mund të fitoni mijëra sot, por mos i shpenzoni kot. Miqtë dhe anëtarët e familjes ju inkurajojnë në çdo hap që hidhni.

Binjakët – Për një jetë të kënaqshme përmirësoni gjendjen e brendshme, e cila ndikon edhe te shëndeti mendor. Një qëndrim i juaj mjaft i pakujdesshëm mund të shkaktojë shqetësim në familjen tuaj.

Gaforrja – Mos kini frikë të guxoni më shumë në vendin e punës, pasi në këtë moment do të keni mundësinë që të tregoni hapur kapacitetin tuaj. Dita do të jetë mjaft me fat për dashurinë dhe zyrtarizimin e një historie që zgjat prej kohësh. Kujdes me shpenzimet.

Luani – Duhet të jeni më të vendosur në organizimin e punës, pasi vetëm në këtë mënyrë do të arrini të optimizoni më mirë kohën tuaj me familjen, miqtë ose partnerin/en. Do të jeni të impresionuar nga sjellja e një bashkëpunëtori tuaj.

Virgjëresha – Mbajini emocionet dhe impulset tuaja nën kontroll. Mendimet tuaja dhe idetë e vjetra pengojnë zhvillimin tuaj dhe krijojnë pengesa për të lëvizur më tej. Pozicioni i parave do të përmirësohet më vonë gjatë ditës.

Peshorja – Po merrni garanci të rëndësishme një këtë periudhë, ku në vendin e punës parashikohen mundësi shumë të mira për të mbyllur negociata të rëndësishme. Në dashuri do të jeni të qetë dhe të sigurtë në veten dhe ndjenjat tuaja.

Akrepi – Projektet e vetëpërmirësimit do të paguhen në më shumë se një mënyrë. Do të ndiheni më mirë dhe më të sigurt për veten tuaj. Kontrolloni tendencën tuaj për të jetuar jetën sikur të ishte dita e fundit sa i përket shpenzimeve.

Shigjetari – Kjo është ditë e rëndësishme për të pushuar dhe për të sistemuar të gjitha çështjet e mbetura pezull në dashuri. Gjatë kësaj të mërkure, mund të vlerësoni siç duhet propozime interesante në vendin e punës.

Bricjapi – Ka të ngjarë të kaloni kohën tuaj duke u marrë me sport për të ruajtur qëndrueshmërinë tuaj fizike. Mund ta gjeni veten në një situatë të re emocionuese, e cila, gjithashtu, do t’ju sjellë përfitime financiare.

Ujori – Mos u tregoni shumë të ngurtë në vendin e punës, pasi sjellja juaj mund të bezdisë bashkëpunëtorët tuaj dhe të krijojë vonesa të pakuptimta. Sa i takon dashurisë, duhet të tregoheni më të kuptueshëm në raport me partnerin.

Peshqit – Do të befasoheni nga një përgjigje që nuk e prisnit, e cila mund të ndryshojë plotësisht një projekt të ri. Në dashuri do të rikthehet romanticiteti. /tvklan.al