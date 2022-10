Horoskopi 19 Tetor 2022

Shpërndaje







08:37 19/10/2022

Dashi

Mund të jeni më të pavendosur se zakonisht si rezultat i një tensioni. Jini të vetëdijshëm për kohën dhe kufizimet që ju vendosni. Hartoni një plan që përdor energjinë tuaj në mënyrën më efikase të mundshme. Është veçanërisht e rëndësishme që ju të mendoni para se të veproni.

Demi

Mundohuni të mos zhgënjeheni shumë nga pavendosmëria që ju mundon sot. Sa më gjatë të qëndroni të pa lëvizur, aq më e vështirë do të jetë të lëvizni. Çelësi është të gjesh një ekuilibër midis planifikimit dhe forcës. Është e nevojshme që të përparoni tani. Nëse përballeni me rezistencë, ndoshta duhet të tërhiqeni tani për tani. Lufta nuk do të japë rezultate pozitive.

Binjakët

Pavendosmëria mund të jetë armiku juaj më i madh sot. Dita do jetë e mbushur plot me tensione pasi një ndjenjë kufizimi dhe disipline bie në konflikt me nevojën për të luftuar dhe pushtuar. Mund të zbuloni se të qenit i qetë është pikërisht ajo që ju shpëton në një ditë si kjo. Tërhiquni dhe lëreni dikë tjetër të marrë drejtimin tani.

Gaforrja

Planet tuaja përballen me kundërshtime të ashpra sot. Ju keni ecur me një ritëm të ngadaltë dhe të qëndrueshëm, por do të do kuptoni se do lindin tensione nëse këtë gjë përpiqeni t’ja transmetoni dhe të tjerëve.

Luani

Ju do të dini saktësisht gjënë e duhur për të bërë sot, por për disa arsye, kjo mund të jetë një gjë e vështirë për ju për ta zbatuar. Bëhuni aktiv sot dhe shijoni paqen, mos u dekurajoni nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç i kishit planifikuar. Pavarësia është një virtyt i rëndësishëm për t’u mbajtur sot.

Virgjëresha

Gjëja më e mirë që mund të bëni sot është të mos veproni fare sepse do përballeni me situata shumë agresive. Nuk është nevoja të shtoni më shumë në grindje. Lërini të tjerët ta bëjnë këtë. Detyra juaj është të prisni derisa situata të qetësohet. Mundohuni të mos përfshiheni në mosmarrëveshjet e njerëzve të tjerë.

Peshorja

Peshore ju duhet të mësoni si të frenoni. Ju nuk do jeni në përputhje me njerëzit dhe energjinë përreth jush. Sigurohuni që të mos shkelni gishtat e njerëzve të tjerë me sjelljen tuaj agresive. Kjo është një ditë për të konsideruar një qasje më të disiplinuar. Ju mund të keni nevojë të krijoni një strukturë më të mirë, në mënyrë që të përdorni energjinë tuaj në mënyrë më efikase.

Akrepi

Nëse keni hezituar të bëni një lëvizje, duhet të mendoni pse. Çfarë ju ka penguar? Frikë nga dështimi? Një koment negativ nga dikush tjetër? Ndiheni sikur nuk jeni mjaft të përgatitur për pasojat e veprimeve tuaja? Është koha për të çliruar veten nga këto barriera mendore që ju pengojnë të bëni përparim. Mos lejoni që vetë-dyshimi të pengojë planet tuaja.

Shigjetari

Disiplina dhe një plan solid janë miqtë tuaj sot. Ngadalësoni qasjen tuaj dhe merrni parasysh pasojat e veprimeve tuaja. Kjo është koha për t’u përqendruar në atë që duhet të bëni dhe të krijoni një plan për ta realizuar atë. Disa shqetësime mund t’ju bëjë të veproni me nxitim. Mos harroni thënien e vjetër që thotë se nxitimi bën dëm. Ky është një mësim i rëndësishëm.

Bricjapi

Ju mund të përjetoni një konflikt të brendshëm sot dhe nuk jeni të sigurt se si të vazhdoni. Ju ndjeni një dëshirë për të luftuar, por stepeni dhe e mbani këtë dëshirë të fshehtë. Mund të ndodhë që ky konflikt të mban të palëvizshëm për shkak të mungesës së besimit. Mundohuni të mos stresoheni për asnjë çështje.

Ujori

Mund të jetë e vështirë të lidhesh me të tjerët sot. Njerëzit mund të jenë mjaft të pavendosur. Kjo mund të jetë një kohë e mirë për të marrë përgjegjësinë. Sigurohuni që të mbani parasysh interesat më të mira të të gjitha palëve të përfshira. Nuk është e drejtë që ju të përfitoni nga njerëzit që nuk mund të vendosin vetë për diçka.

Peshqit

Ju keni pasur një prirje të fortë për luftë kohët e fundit. Përpjekja juaj drejt përfundimit të gjërave është rritur dhe ju jeni në ankth për të bërë përparim. Problemi është se mund t’ju duhet të përmbaheni pak sot, pasi ekziston një forcë e madhe në punë që ju inkurajon. Ngadalësoni dhe bëni një plan në vend që thjesht të vraponi drejt së panjohurës. /tvklan.al