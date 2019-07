Horoskopi 2 Korrik 2019

Dashi – Kjo duhet të jetë një ditë e mrekullueshme, por shumë varet nga sjellja juaj. Duhet t’i kujtoni vetes se edhe personat e familjes suaj mund të kenë këndvështrime të ndryshme nga juaji dhe gjithçka duhet të bëni është t’i respektoni.

Demi – Kushdo që mendon se jeni futur në një rrugë pa krye për të pasur kohë të mira, e ka gabim. Ju do i shtoni pasionin jetës tuaj sociale, sikurse keni bërë deri më tani edhe në punë.

Binjakët – Vlera juaj financiare mund të jetë shumë më e madhe në fund të ditës, por po aq lehtë mund të vleni edhe më pak. Gjithçka varet nga mënyra të cilën zgjidhni për të investuar paranë. Rrezikoni, nëse duhet me patjetër, por sigurohuni se e dini mirë çfarë vendosni në lojë.

Gaforrja – Eklipsi i sotëm diellor do të sjellë mundësi të mrekullueshme suksesi. Orët në vijim duhet t’i përdorni për të qartësuar në kokën tuaj se çfarë kërkoni. Mendoni gjëra të mëdha, vendosni objektiva të larta dhe shijojeni jetën.

Luani – Nëse jeni mjaftueshmërisht i zgjuar një pjesë të ditës do ta kaloni duke vlerësuar arritjet tuaja në jetë, dhe objektivat për të ardhmen. Vendosini një emër ëndrrës suaj dhe premtojini vetes se nuk do të pushoni deri sa ta arrini.

Virgjëresha – Sa më shumë kohë që të kaloni me njerëzit që duket se janë në të njëjtat valë mendimesh me ju, gjasat janë që ju të bëni gjëra që vetëm nuk do ia kishit dalë. Shumë koka të mëdha janë më mirë se një kokë e madhe.

Peshorja –Planetet ju këshillojnë se duhet të synoni më lart nga sa keni synuar më parë. Në të vërtetë nuk ka asgjë që nuk mund ta arrini, nëse vendosni në punë mendjen. Futuni punës dhe lini shenjën tuaj në botë.

Akrepi – Sot do të kuptoni më mirë se çfarë jeni dhe çfarë nuk jeni në gjendje të arrini duke pasur parasysh edhe pengesat që ju mbajnë pas. Mjaft u shqetësuar mbi atë se çfarë mund t’ju sjellë e nesërmja.

Shigjetari – Përpiquni të mos u jepni shumë rëndësi gjërave materiale. Sigurisht që paraja dhe derivatet e saj kanë vendin e tyre në jetë si çdo gjë tjetër, por ata nuk duhet të zënë vendin kryesor. Ai i takon të vetmes gjë që paraja nuk mund ta blejë, dashurisë së vërtetë.

Bricjapi – Partneriteti dhe marrëdhënia juaj është efektin e yjeve ekselentë sot dhe nëse përpiqeni tua bëni të ditur njerëzve të dashur se sa shumë kujdeseni për ta, kjo mund të kthehet në një prej ditëve tuaja më të mira të vitit. Mos e ndrydhni veten – lejoni që emocionet t’ju udhëheqin.

Ujori – Vendosni se çfarë dëshironi të bëni në 6 muajt e ardhshëm, më pas hartoni një plan dhe përmbahuni atij. Mos harxhoni shumë energji me aktivitete që nuk ju afrojnë me qëllimin tuaj përfundimtar.

Peshqit – Sot gjithçka është e mundur për ju. Planetet do ju frymëzojnë të lëvizni me shpejt dhe të fluturoni më lart se kurdoherë më parë. Mos i vendosni kufizime vetes. /tvklan.al