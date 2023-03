Horoskopi 2 Mars 2023

08:30 02/03/2023

Dashi

Keni një dëshirë të madhe për të dashuruar kështu që lëreni veten të lirë nga emocionet dhe kënaquni duke takuar njerëz të rinj nëse jeni beqarë. Në punë është një periudhë optimale që duhet shfrytëzuar në maksimum për të rikuperuar terrenin e humbur.

Demi

Në dashuri duhet të vlerësoni situatën tuaj, t’i jepni më shumë vëmendje emocioneve tuaja dhe t’i dedikoni kohë njerëzve tuaj të zemrës. Pranoni gabimet tuaja dhe dëgjoni më shumë partnerin/en tuaj. Në punë, do të keni mbështetjen e kolegëve tuaj.

Binjakët

Në dashuri ndiheni pak të humbur, por zgjidhjen për çdo gjë do ta gjeni vetë. Në punë, jini të sigurt për idetë tuaja edhe nëse duhet t’i kushtoni vëmendje aspektit financiar. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja ndaj dhe menaxhoni financat tuaja dhe përpiquni të kurseni para.

Gaforrja

Dashuria po shkon shkëlqyeshëm me një qiell të bukur që u jep një shtysë ndjenjave. Në punë, nëse ka propozime të reja, do të duhet të vlerësohen me kujdes. Vlerësoni të mirat dhe të këqijat përpara se të pranoni gjërat e reja me të cilat do të përballeni.

Luani

Nëse marrëdhënia juaj e dashurisë nuk po shkon siç duhet, përpiquni të sqaroni çdo keqkuptim që mund të ju lindë me partnerin/en tuaj. Ruani qetësinë dhe nëse diçka nuk ju bind, flisni. Në punë do të ishte më mirë sikur të prisnit para se të merrnit një vendim.

Virgjëresha

Dielli dhe Hëna janë të kundërta dhe shkaktojnë njëfarë nervozizmi. Në punë ka gjithmonë shumë angazhime por duhet të përpiqeni të mbani përqendrimin lart. Përndryshe, rrezikoni të bëni gabime serioze për të cilat më vonë do të pendoheni.

Peshorja

Dashuria mund të japë shumë, veçanërisht takime të reja që janë të preferuara. Në punë, gjysma e dytë e vitit 2023 do të jetë më e mirë se e para, mos u dorëzoni. Thjesht duhet të keni durim, në fund të fundit ne jemi tashmë në fillim të Marsit.

Akrepi

Prandaj Hëna është në favor të emocioneve. Në punë, është më mirë të ruani një profil të ulët dhe të fokusoheni vetëm në çështjet që lidhen me paratë, mundohuni të mos përfshiheni shumë emocionalisht me kolegët dhe jepni më të mirë në aspektin e punës.

Shigjetari

Nuk është një kohë e mirë për dashurinë. Mund të përjetoni ndonjë konflikt me partnerin/en tuaj. Në punë jeni shpirtra të lirë si dhe në jetë edhe nëse sot kjo mënyrë mund të nervozojë dikë. Ju rrezikoni të debatoni me ata që ju rrethojnë.

Bricjapi

Dielli, Hëna dhe Jupiteri janë në anën tuaj, dashuria do të përfitojë. Në punë do të ishte më mirë të zgjidhnit problemet menjëherë edhe sepse keni shumë ide fituese. Do të dini t’i bëni dhe t’i shfrytëzoni sa më shumë, duhet të besoni më shumë në veten tuaj.

Ujori

Mërkuri është në anën tuaj ndaj në dashuri do të mund të jeni më intuitiv dhe komunikues që të bëni më të mirën tuaj. Në punë është më mirë të mos ndiqni vetëm instinktet tuaja, por edhe të punoni shumë për të arritur qëllimet tuaja.

Peshqit

Këto ditë koka juaj është e mbushur me mendime të bukura dhe plane të reja për të ardhmen, nga bashkëjetesa në martesë. Në punë do bëni shumë shpejt zgjedhje të rëndësishme dhe nuk do pendoheni. Do të jeni në gjendje të jepni më të mirën tuaj në çdo fushë./tvklan.al