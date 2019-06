Horoskopi 2 Qershor 2019

Dashi –Ajo që do t’ju duket si një dizavantazh në të vërtetë nuk është ashtu, ju do të merrni diçka që e dëshironi shumë. Vini zemrën në veprim.

Demi– Ka shumë mundësi që miqtë tuaj t’ju bëjnë një shaka, ndaj jini të qetë dhe qeshni së bashku me ta. Pasditja e sotme do të jetë një ditë ideale për të pushuar.

Binjakët–Sot do të zgjoheni me humor të mirë. Të reja të mira do t’ju vijnë nëpërmjet email-it ose telefonit. Ndryshimet në këtë periudhë nuk do t’ju bëjnë gjë tjetër veçse mirë.

Gaforrja–Kërkoni për një punë më të mirë. Mbase është më mirë që energjitë tuaja t’i investoni për diçka tjetër. Tani duhet të ktheni faqe: bëni njohje të reja dhe mes tyre zgjidhni partnerin e jetës tuaj.

Luani–Për beqarët ka ardhur momenti që të përzgjedhin miqësitë. Ndërsa ata që janë të lidhur duhet të rivlerësojnë mirë zgjedhjet që do të bëjnë. Besojini këshillës së një personi ekspert.

Virgjëresha– Sot një person do t’ju thotë diçka që në përshtypje të parë nuk do të jetë e lehtë për t’u interpretuar. Shuani gjykimet dhe ecni përpara pa frikë.

Peshorja–Nuk është e thjeshtë që të rimerrni rrugëtimin normal të jetës suaj, pas “lajthitjes” së pak ditëve më parë. Ironia mund të jetë e duhura për t’i riparë gjërat.

Akrepi–Përgatituni që të sqaroni diçka me një person që e keni për zemër. Nëse rrjetet sociale ju sjellin humorin e keq, atëherë shmangini dhe kthejuni jetës reale. Situatë pozitive në shtëpi.

Shigjetari– Pritet një ditë e mirë, por shumë impenjuese për ju, kështu që do të jeni të detyruar të lini për më vonë një takim me dikë për një çështje private.

Bricjapi–Do të shqetësoheni prej menaxhimit të keq që u keni bërë parave. Nëse do të bëni sakrifica në këtë drejtim, bëjini deri në fund! Gjithçka që do të bëni me miqtë, do të shkojë shumë mirë.

Ujori– Trishtimi dhe malinkolia do t’ju përfshijnë, por do ta gjeni ngushëllimin në rrethin miqësor. Duhet të keni durim për marrjen e një vendimi.

Peshqit–Përpiquni që të jeni më të hapur ndaj të tjerëve dhe jini më të impenjuar në aspektin e dashurisë. Jini më të ëmbël dhe më të qeshur me të tjerët./tvklan.al