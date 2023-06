Horoskopi 2 Qershor 2023

02/06/2023

Dashi-Filloni muajin mjaft pozitivisht dhe me fat. Dielli me shenjën miqësore të Binjakëve është trajneri juaj i jashtëzakonshëm. Kjo mund të jetë një kohë shumë e mirë për t’u larguar nga turmat dhe të mendoni për gjërat tuaja personale. Disa njerëz po përpiqen t’ju pengojnë të shihni gjërat, siç janë në realitet.

Demi-Kërkoni që të dëgjoni të gjitha versionet përpara se të gjykoni. Mos vlerësoni vetëm njërën anë të historisë dhe shiheni situatën ftohtë. Nga ana tjetër është e nevojshme që të ndani punën nga jeta personale, pasi do t’ju sjellë vetëm pengesa.

Binjakët-Sot është dita që ju duhet të përqendroheni më tepër në marrëdhënien tuaj. Dashuria paraqitet shumë premtuese dhe nëse jeni në një lidhje, sot mund të merrni dhe vendimin për një hap të mëtejshëm në marrëdhënien tuaj.

Gaforrja-Kërkoni për një punë më të mirë. Mbase është më mirë që energjitë tuaja t’i investoni për diçka tjetër. Tani duhet të ktheni faqe: bëni njohje të reja dhe mes tyre zgjidhni partnerin e jetës tuaj.

Luani-Ka shumë gjëra që po ndodhin nën rrogoz dhe që do të kenë mjaft ndikim më vonë gjatë këtij muaji. Ndaj bëni mirë që të mos të tregoheni të nxituar dhe të mos merrni vendime të shpejta. Gjithçka do të dalë në dritë në kohën e duhur dhe koha po afron.

Virgjëresha-Nga frika për të mos lënduar të tjerët, po dëmtoni veten. Ndonjëherë është e nevojshme të vendosësh veten para të tjerëve, pa u shqetësuar për pasojat. Inteligjenca që ju karakterizon është aleatja më e mirë, ndaj besojini asaj.

Peshorja-Dashuria dhe romanca do të jenë kryefjala e ditës së sotme, mbi të gjitha pasi do të jeni të pushtuar nga një ndjenjë dashurie dhe ngrohtësie. Partneri aktual apo një partner potencial do të kenë një tërheqje të fortë ndaj jush. Nëse jeni të përfshirë në një projekt artistik është momenti t’i jepni drejtim punës pasi rezultati mund të jetë tepër pozitiv. Një ditë e mrekullueshme iu pret përpara!

Akrepi-Ekipi Jupiter-Mars ndodhet në një kënd dashamirës duke qenë në mikun tuaj, Dashin. Keni nevojë për një nxitje të brendshme në mënyrë që nisni një investim, i cili mund të rezultojë i suksesshëm nëse tregoni pjekuri. Në çështjet e dashurisë mund të merrni disa informacione që mund t’ju vënë në siklet.

Shigjetari-Pritet një ditë e mirë, por shumë impenjuese për ju, kështu që do të jeni të detyruar të lini për më vonë një takim me dikë për një çështje private.

Bricjapi-Sot duhet të jeni më mirëkuptues ndaj të tjerëve rreth jush. Përkushtohuni më tepër ndaj familjes ose partnerit tuaj ditën e sotme. Ruani qetësinë dhe mos merrni vendime të nxituara.

Ujori-Trishtimi dhe melinkolia do t’ju përfshijnë, por do ta gjeni ngushëllimin në rrethin miqësor. Duhet të keni durim për marrjen e një vendimi.

Peshqit-Mund t’ju jepet mundësia për të ndihmuar një mik nga pasojat e veprimeve të tyre, por a është ide e mirë? Nuk duhet t’i jepni të tjerëve idenë sikur do të jeni gjithnjë aty për të ndrequr gabimet e tyre. Lërini të mësojnë prej tyre./tvklan.al