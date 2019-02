Horoskopi 2 Shkurt 2019

Dashi-Këtë fundjavë nuk do ta keni të vështirë për të mbrojtur interesat tuaja. Por bëni kujdes dhe mos ekzagjeroni me gjërat që thoni, pasi mund të pendoheni më vonë. Ata që ju rrethojnë nuk janë armiq.

Demi-Planetet po përpiqen që t’ju thonë se po shqetësoheni më shumë sa duhet për një situatë që në të vërtetë është normale. Lëreni të pushojë anën intelektuale, mendoni më pak dhe dëgjoni zërin e brendshëm. I keni përgjigjet.

Binjakët-Një mik do të mërzitet me ju sot dhe në pamje të parë do t’ju duket sikur gjithçka lindi nga asgjëja. Por nuk është kështu, situata vjen si pasojë e akumulimit. Qetësoni tonet dhe gjithçka do të sheshohet.

Gaforrja-Dikush po shpreson që t’i vini në ndihmë sot dhe sigurisht që do të bëni gjithçka keni në dorë nëse vërtetë janë në telashe. Ka shumë gjasa që problemi të jetë fare i vogël, e nëse është kështu kërkojini që të mos ju marrin kohë kot.

Luani-Mund të shpenzoni shumë kohë duke u përpjekur që t’i shpjegoni pozicionin tuaj njerëzve me të cilët jetoni dhe punoni, ose mund të merreni me gjëra më të rëndësishme që kërkojnë vëmendjen tuaj. E rëndësishme është të pyesni veten: A ju intereson vërtetë se çfarë mendojnë ata?

Virgjëresha-Ndoshta do të duhet t’i qëndroni pranë e të ndihmoni dikë të afërt sot dhe mundi do t’ia vlejë. Ndonjëherë mjafton një njeri logjik si ju që tjetri të shohë me sytë e tij çfarë ka përballë.

Peshorja-Është zgjidhje me mend që mendimet t’i mbani për vete këtë fundjavë, pasi të gjitha gjasat janë që të keni përplasje personaliteti me të tjerët. Pavarësisht sa sjellje prej fëmije po bën dikush që keni pranë, është e këshillueshme që ta injoroni.

Akrepi-Vetëm sepse jeni të gjendje të bëni dyfishin e punës që bën konkurrenti juaj, kjo nuk do të thotë që duhet të bëni më shumë sa duhet. Në fakt jeni më shumë efiçentë sesa ata, kështu që bëni më pak për të përfituar më shumë.

Shigjetari-Mund të mos e dini sesi keni arritur në një përfundim të caktuar, por zëri brenda vetes e di që keni të drejtë. Ndaj dëgjojeni dhe veproni në bazë të tij. Do të shihni se zgjedhjet që do të bëni janë të duhurat.

Bricjapi-Dikush mund t’ju lejë në baltë sot, por planetet paralajmërojnë se nuk është ide e mirë për të bërë skena. Nëse përballeni me ta tani, situata mund të përshkallëzohet me shpejtësi dhe miqësia të prishet përgjithmonë.

Ujori-Keni vërtetë shumë gjëra për të bërë këtë fundjavë, por nëse përpiqeni që t’i bëni të gjitha njëherësh, me gjasë do t’i bëni dëm vetes. Tregohuni të mirë me veten dhe merrini gjërat me qetësi. Nuk ka nevojë të nxitoheni.

Peshqit-Përpiquni që të mos mërziteni me njerëzit që ju bezdisin me gjëra të vogla. Sigurisht që ndonjëherë nuk është e lehtë të jetosh me njerëz të tillë, por gjëja e fundit që ju duhet momentalisht është që krijoni konflikte të mëdha për gjëra të vogla. Nuk ia vlen.