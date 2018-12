Horoskopi 20 Dhjetor 2018

Dashi – Dukeni në humor shumë të mirë dhe do të bëni gjithçka për secilin pa jua kërkuar fare. Bëni kujdes që të mos e gjeni veten duke bërë vetëm punët e të tjerëve. Meritoni gjëra të mira edhe për veten.

Demi – Përpiquni të mos entuziazmoheni lidhur me një mundësi financiare të çfarëdolloj, pasi planetet ju këshillojnë që ajo çka mund të fitoni sot mund ta humbisni lehtësisht nesër. Jini pak dyshues, dikush mund të përpiqet t’ju ngrejë kurth.

Binjakët – Do të ndërtoni një marrëdhënie të ngrohtë me dikë që do e njihni në udhëtime, çka është diçka e mirë, por kujdes të mos e merrni më seriozisht seç duhet këtë marrëdhënie. Planetet ju këshillojnë të mos përfshiheni shumë në këtë marrëdhënie.

Gaforrja – Sot do të kryeni disa punë të lodhshme, por nëse i bëni në mënyrën e duhur do ta ndjeni më pak. Edhe punët më të mërzitshme mund të kthehen në argëtim nëse i bëni me dëshirë.

Luani – Mos bëni shumë plane për sot pasi Hëna e së shtunës do të sjellë emocione të reja në jetën tuaj, të cilat nuk e dinit se mund t’i kishit. Mos u përpiqni të varrosni ndjenjat tuaja, ato janë pjesë e juaja.

Virgjëresha – Mund të keni mosmarrëveshje të një lloji apo një tjetri në punë apo në shtëpi. Nëse atmosfera në punë apo në shtëpi nis të bëhet pak e ndezur, ngrihuni dhe largohuni.

Peshorja – Aktivitetet sociale do t’i shijoni shumë në orët në vijim, por këshilloheni të mos e merrni gjithçka shumë seriozisht.

Akrepi – Ka gjasa që ju ta humbni qetësinë për çështje të cilat më parë nuk ju kanë shqetësuar asfare. Duket se keni mbledhur ndjenja negative për një farë kohe. Është koha t’i çlironi.

Shigjetari – Ju po bëni përpjekje reale për të ndryshuar, por e vërteta e madhe është se shumë njerëz ju duan siç jeni. Prandaj përpiquni vetëm të ulni ritmin pak.

Bricjapi –Nëse nuk arrini të merrni atë që dëshironi sot, mos shtyni fort. Sot pushoni dhe relaksohuni dhe lëreni jetën të vijë tek ju.

Ujori – Sa më entuziastë të jeni rreth një projekti aq më shumë gjasa ka që të shkojë mirë. Dhe nëse bashkoheni me persona që mendojnë ngjashëm me ju, mund të krijoni gjëra që zgjasin përgjithmonë.

Peshqit – Mund të jetë e lehtë të humbni durimin me njerëz, botëkuptimi apo shqisat e të cilëve nuk janë në të njëjtin nivel me tuajat, por do të jetë më mirë për ju nëse toleroni. Ata mund të mos jenë të aftë t’ju ndihmojnë në një drejtim, por mund të ketë talente të ndryshme të cilat mund t’i përdorni./tvklan.al