Horoskopi 20 Dhjetor 2021

08:20 20/12/2021

Dashi- Jini të kujdesshëm me veprimet dhe lëvizjet që mund të bëni sot. Gjatë ditës do të kaloni një pjesë të mirë të pasigurive tuaja. Megjithatë në vendin e punës nuk do të arrini që të shpëtoni nga varësia e eprorit. Në fushën e ndjenjave, do të ndjeni nevojë për pavarësi dhe liri.

Demi- Një dozë lavdie mund t’ju bëjë të pakujdesshëm ndaj rrezikut që ju kanoset në të ardhmen! Do të përballeni me një sërë situatash me një forcë dhe vendosmëri të madhe. Në punë, yjet sugjerojnë që të mos bëni investime të mëdha. Sa u takon ndjenjave, do të shfaqni një sjellje e cila do të zhdukë çdo tension nga raporti në çift.

Binjakët- Ka mundësi që të fiksoheni drejt një detaji pak të rëndësishëm. Kjo do t’ju marrë vëmendjen. Nga ana tjetër, do të jeni të mbushur me pasion, por duhet të shmangni shfaqjen e sjelljeve të tepruara. Në fushën ekonomike, nuk duhet të gaboni, ndaj mendohuni mirë para se të merrni vendime.

Gaforrja- Ka shumë mundësi që sot të jetë një ditë intensive. Do të shfaqni intuitën tuaj e ndër të tjera kujtesa do t’ju ndihmojë që të reagoni siç duhet. Në anën profesionale do të shfaqni një sjellje të pazakontë dhe ekstravagante. Ndërsa lidhur me ndjenjat, do të dini të vlerësoni më mirë, kapacitetet tuaja joshëse.

Luani- Është shumë e rëndësishme që t’i besoni gjykimit dhe arsyetimit tuaj. Do të jeni indiferent ndaj personave që nuk i kuptojnë nevojat tuaja. Nga ana profesionale, do të keni zhvillime të rëndësishme që do t’ju bëjnë euforik. Sa u takon ndjenjave, do të shfaqni një sjellje negative ndaj partnerit/es, prandaj duhet të keni kujdes.

Virgjëresha- Problemi i vetëm është se do të jeni të tejmbushur nga idetë e reja. Asgjë nuk do arrijë që t’ju kushtëzojë, do të dëgjoni këshillat e të tjerëve por do arrini që të mendoni më të mirën për veten. Në pjesën private do të keni një eksperiencë e cila do t’ju lejojë që të përmirësoni raportet ndërpersonale.

Peshorja- Kujdes nga luhatjet e humorit sot. Do t’ju duhet të dëgjoni këshillat e një personi shumë të rëndësishëm për ju dhe bëni mirë ta dëgjoni. Në punë, do të keni mundësi të mira për të zgjidhur një situatë problematike. Në dashuri, duhet të tregoheni të kujdesshëm me mënyrën tuaj të reagimit.

Akrepi- Ndiheni pak konfuzë sot. Do të ndjeni një plogështi për shkak të një miqësie të vjetër dhe nuk do arrini që të kuptoni arsyen. Nga ana profesionale do të keni një sërë avantazhesh, lidhur me një nismë të re. Në fushën e ndjenjave, yjet ju japin shpresë se do të hapen para shumë horizonte.

Shigjetari- Mendimet e shumta ju lodhin dhe për shkak të punës do të humbisni disa momente familjare. Gjatë ditës yjet sugjerojnë që të vlerësoni në pavarësi të plotë të gjitha çështjet që ju shqetësojnë. Në punë do të kërkoni çdo justifikim të mundshëm për të qëndruar vetëm. Po ashtu nuk do të keni dëshirë që të ekspozoheni shumë.

Bricjapi- Më të vjetrit do t’ju tregojnë rrugën e duhur. Kjo do t’ju japë pamjen e qartë për sa i përket arritjes së qëllimeve tuaja. Ambicia profesionale do të jetë në maksimum. Në fushën e ndjenjave do të fitoni simpatinë e të njohurve, por edhe të personave të tjerë. Një këshillë për ju: Mos e lini pas dore partnerin/en.

Ujori– Yjet ju këshillojnë që të kufizoni dëshirën për pushtet, sidomos nga ana profesionale. Momentalisht është shumë e rëndësishme që t’ju jepni hapësirën e duhur dhe të tjerëve. Sa u takon ndjenjave ka shumë mundësi që partneri/ja t’ju bindë që të bëni diçka që ai/ajo dëshiron me ngulm.

Peshqit- Mund të bëheni emocionalë mbi disa çështje që kërkojnë të jeni praktikë. Yjet sugjerojnë që të shmangni çdo sjellje konfliktuale, për shkak se nervozizmi do të jetë kalimtar. Sa i takon punës, do t’ju duhet të sqaroni pozitën tuaj lidhur me një debat të fundit. Në dashuri nuk do të pranoni ndikimin e personave të tjerë në lidhje./tvklan.al