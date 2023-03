Horoskopi 20 Mars 2023

08:28 20/03/2023

Dashi-Shqetësimet për paratë do të fillojnë të zhduken ndërsa kuptoni se nëse vazhdoni të jeni në këtë rrugë, ju mund ta zhdukni me lehtësi çdo lloj problemi financiar. Tani për tani ju duhet të pranoni faktin se jeni në rrugën e duhur.

Demi-Edhe për ju që i përkisni kësaj shenje parashikohet një ditë me shumë intensitet dhe ku nuk do të mungojë edhe ndonjë përplasje me dikë. Megjithatë do të ketë edhe momente interesante për ju.

Binjakët-Po përmirësoni ndjeshëm stilin e jetesës dhe rrethin shoqëror. Megjithatë partneri/ja e ka të vështirë që të përshtatet me këto rrethana të reja. Duhet të jeni mbështetës për personin e zemrës në këto kohë. Kjo do të forcojë edhe marrëdhënien.

Gaforrja-Sot do të jeni në ditën tuaj më të mirë dhe do t’i mendoni gjërat me qetësi dhe më pas do të merrni vendimet. Niveli juaj i besimit do të jetë i lartë. Kolegët tuaj janë me fat që kanë një njeri si ju.

Luani-Çdokush që përpiqet tu detyrojë të bëni diçka që ju e dini që është gabim duhet të mësojë nga ju se nuk keni asnjë qëllim të bini në grackën e tyre. Dielli po lëviz në favorin tuaj sot dhe nuk keni asnjë nevojë për hile.

Virgjëresha-Saturni për ju sot është ylli më i mirë dhe jo vetëm që do të bëjë që t’ju rikthehet humori i mirë, por nga ana tjetër do t’ju ndihmojë në zhbllokimin e iniciativave dhe të projekteve.

Peshorja-Është e rëndësishme të përjashtohen të huaj dhe prezencat e padëshirueshme. Në këtë mënyrë do të jeni në harmoni të plotë me personat e zemrës dhe ata që keni zgjedhur. Rrethi juaj është i ngushtë, por ju plotëson tërësisht, kjo sepse mjafton një shikim për të komunikuar me ta.

Akrepi-Nëse i kushtoni vëmendje të veçantë kursimit të parave, do të keni më shumë për të shpenzuar më vonë. Tingëllon e thjeshtë, por duhet të mbani në vëmendje këtë çështje. Disa lajme të mira duken në sfond për ata që janë në kërkim të dashurisë.

Shigjetari-Papritur do të bëni shumë nervozë pasi do të përballeni e detyra të reja të cilat do prishin planet tuaj të ditës. Mos u nervozoni merrini gjërat me qetësi dhe ndiqni instinktin tuaj, ai do ju udhëheqë më mirë.

Bricjapi-Po e bëni jetën dashurore shumë të komplikuar. Arsyeja është se po refuzoni që të shikoni dhe pranoni atë që keni përballë. Duhet që të vlerësoni çdo situatë dhe pastaj të veproni.

Ujori-Jeni shumë të impenjuar në punë dhe do të donit që dita të zgjaste më shumë në mënyrë që të përfundonit punën tuaj. Mos merrni kaq shumë ngarkesë mbi “shpatullat tuaja”. Mos i anuloni planet tuaja.

Peshqit-Bëni paqe më personin që jeni zënë javët e fundit. Kur të shikoni pas do të kuptoni se nuk është diçka e rëndësishme, aq më tepër diçka aq e rëndësishme sa për të sakrifikuar një miqësi për të. Kërkojini ndjesë njëri-tjetrit dhe vazhdoni përpara./tvklan.al