Horoskopi 20 Prill 2019

Dashi – Ndikimi i Venusit në shenjën tuaj do ju dhurojë energji të mëdha. Ata që bëjnë një punë të pavarur do të përballen me mundësi të shumta. Në dashuri, mundohuni që të vendosni objektiva konkretë.

Demi – Gjatë kësaj fundjave do të bënit mirë që të rrethoheshit nga personat e duhur. Edhe për gjithë ata që kanë përjetuar momente tensioni, nuk do të mungojnë përkëdhelitë. Këshillohet që të tregoni kujdes lidhur me virozat e stinës.

Binjakët – Qysh prej kësaj të shtune, Venusi nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj. Do të nisni një rrugë më të qetë, e cila do ju ofrojë mundësi të shumta në vendin e punës. Do të arrini të bëni diçka, të cilët nuk e kishit bërë më parë.

Gaforrja – Kjo fundjavë do të jetë mjaft interesante sa i takon sferës emocionale. Raportet në çift do të jenë mjaft të favorshme, duke arritur që të kalojnë çdo krizë.

Luani – Për gjitha çiftet që po planifikojnë një shtatzëni apo zyrtarizimin e një lidhje, ky është momenti i duhur, pasi Venusi i mbështet. Parashikohen zgjidhje të rëndësishme lidhur me jetën tuaj.

Virgjëresha – Parashikohet një fundjavë e mbushur me fuqi të mëdha. Hëna do të sjellë një sërë avantazhesh dhe do të keni dëshirë për të ndërtuar diçka të rëndësishme. Çiftet të cilat duan ta çojnë një hap përpara lidhjen, mund të guxojnë pa frikë.

Peshorja – Është mjaft e rëndësishme që të tregohet kujdes ndaj raporteve me të tjerët, pasi parashikohen tensione të forta. Të matur duhet të tregoheni edhe me debatet e kota, pasi nuk do i përballoni dot polemikat.

Akrepi – Kjo fundjavë mund t’iu dhurojë disa avantazhe më shumë, por nuk është një fazë pasionante. Ndërsa ata që janë vetëm vështirë se do të gjejnë shpirtin e tyre binjak.

Shigjetari – Do të keni një dëshirë të madhe për të dalë nga rutina që ju shoqëron. Ndoshta është më mirë që të pranoni se keni gabuar dhe të hiqni dorë nga disa projekte profesionale që nuk ju përshtaten.

Bricjapi – Gjatë kësaj dite do të ndjeni nevojën për ta jetuar një lidhje në çift, në mënyrë më të kujdesshme. Do të keni dëshirë që të rrethoheni nga njerëz simpatikë dhe pozitiv.

Ujori – Femrat do të jenë një forcë e shquar në ditën tënde, prandaj dëgjoji zërat më të buta rreth jush me një vëmendje më të madhe sesa zakonisht. Përpiquni të kuptoni kompleksitetin në gjërat që ju rrethojnë. Mos e lejoni veten të paralizoheni nga detajet.

Peshqit – Gjatë kësaj fundjave bëni mirë që të vendosni në vendin e tyre disa gjëra. Është koha për t’i dhënë drejtim një raporti në çift. Me gjasë po përjetoni një moment vuajtje në dashuri. /tvklan.al