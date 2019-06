Horoskopi 20 Qershor 2019

Dashi-Kjo është një periudhë e rëndësishme për çështje që lidhen me familjen, ndaj duhet të qëndroni pozitivë. Jepini partnerit dhe njerëzve të dashur hapësirën e duhur që të bëjnë gjërat që duan, në mënyrën e tyre dhe mos u mërzisni nëse nuk ndjekin rrugën tuaj.

Demi-Dielli do të zhvendoset në favorin tuaj dhe nuk do të jetë larg dita që do të jeni sërish në qendër të vëmendjes. Mos e mbani mendjen vetëm tek puna dhe paratë, është koha për t’u argëtuar me miqtë.

Binjakët-Humori sot nuk do të jetë shumë i mirë dhe do të shfaqni shenja agresiviteti. Bëni shumë kujdes që të mos sulmoni apo mërzisni persona të caktuar, që kanë në dorë më shumë nga sa mendoni.

Gaforrja-Dielli do të zhvendoset në shenjën tuaj nesër dhe përgjatë javëve të ardhshme kushtet do të jenë të favorshme që të shfrytëzoni çdo talent që keni dhe të përfitoni sa më shumë prej tyre.

Luani-Sot do të keni tendencën për t’u përfshirë në një çështje personale të një miku dhe ndonëse do ta bëni këtë me gjithë zemër, ka pak gjasa që t’ua dinë për nder. Mos lejoni që kjo t’ju ndalë, ata kanë nevojë për ju.

Virgjëresha-Keni aftësinë e mrekullueshme për t’u marrë vesh me lloje të ndryshme njerëzish dhe kjo aftësi do t’ju shërbejë shumë ditët në vijim. Por mos u tregoni më të mirë sa duhet. Disa njerëz kanë nevojë që t’i kujtoni gabimet që kanë bërë kohët e fundit.

Peshorja-Ditët në vijim ana ambicioze e natyrës tuaj do të jetë mjaft e fortë. Ndaj nëse duhet t’i bëni përshtypje njerëzve të rëndësishëm, tani është koha e duhur.

Akrepi-Kjo mund të jetë një nga ato ditët me ulje e ngritje dhe do të jetë e vështirë të parashikoni nëse do të fitoni apo do të humbisni. Qëndroni të përgatitur për gjithçka.

Shigjetari-Nëse dikush do të përpiqet që t’ju detyrojë të bëni diçka kundër dëshirës tuaj, do të keni tendencën për t’u ankuar me zë të lartë dhe me të drejtë. Sa më shumë zhurmë të bëni aq më shumë gjasa ka që t’i turpëroni dhe t’i bëni të tërhiqen.

Bricjapi-Nuk i ndryshoni lehtësisht mënyrat sesi i bëni gjërat, por ajo që do të ndodhë sot dhe nesër mund të ndryshojë mënyrën sesi i mendoni gjërat dhe ndoshta mund të shkaktojë ndryshime të mëdha. Dëgjoni çfarë ju thonë njerëzit e dashur, do t’ju japin perspektivë më të mirë për gjërat.

Ujori-Tregohuni të guximshëm dhe thojini atyre që keni pranë çfarë duhet të dëgjojnë dhe jo çfarë preferojnë të dëgjojnë. Me gjasë nuk do t’ju falenderojnë tani, por më vonë, kur të vërtetojnë se kishit të drejtë do të jenë shumë mirënjohës dhe do ta pranojnë se ishin gabim.

Peshqit-Punoni fort, por mos e lodhni trupin e mendjen më shumë sa duhet. Teksa dielli zhvendoset në zonën tuaj dinamike nesër, duhet të kujdeseni që të ruani energjinë për shanse të mëdha që keni përpara.//tvklan.al